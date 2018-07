Faire de l’exercice physique peut réduire les troubles de l'érection

20% des hommes de plus de 60 ans seraient touchés par des troubles de la fonction érectile, contre seulement 10% des moins de 50 ans. Cette dysfonction est parfois perçue comme une fatalité. S’il est vrai qu’elle est handicapante, elle peut se résoudre et pas seulement en prenant des médicaments. Faire de l’exercice physique serait plus efficace que prendre des petites pilules bleues.

Comprendre les origines des troubles de la fonction érectile

Pour comprendre comment mieux soigner les problèmes d’érection à long-terme, il faut s’intéresser aux origines de ces troubles. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque d’en être atteint : obésité, maladie cardiovasculaire, cancer de la prostate, antécédents d’attaque cardiaque, tabagisme, consommation excessive d’alcool, ou encore activité physique faible. Le vieillissement fait aussi partie des possibles causes. Cela peut être l’effet secondaire de traitements comme certains antidépresseurs ou antihypertenseurs. Des changements de mode de vie peuvent donc permettre de lutter contre les troubles érectiles durablement.

Muscler le plancher pelvien

Le plancher pelvien est un ensemble de muscles situé en bas de l’abdomen. Chez l'homme, ils contribuent à l’afflux de sang vers le pénis pour provoquer une érection, aident à la miction et à l’éjaculation. Les exercices de Kegel permettent de renforcer ces muscles. Créés en 1940 par le Dr Kegel, ils peuvent aussi aider les femmes à lutter contre les fuites urinaires. En quatre à six semaines, des améliorations sont visibles.

Certains exercices de pilates ciblent les muscles pelviens. L’un d'eux, par exemple, consiste à s’allonger sur le dos, les bras le long du corps, les pieds au sol et les genoux repliés. Il faut ensuite lever le bassin doucement, puis maintenir la position trois secondes, et redescendre doucement. Pour ces exercices aussi, le secret de la réussite est la répétition et la patience, car les résultats ne sont pas immédiats.

Les bénéfices du sport sur la santé cardiovasculaire

La pratique du sport en général aide à venir à bout des problèmes d’érection, car ils permettent de maintenir une bonne santé cardiovasculaire et donc un bon état des veines. Cyclisme, course à pied, boxe, natation : il y a l’embarras du choix. Un régime alimentaire plus équilibré peut aussi améliorer le fonctionnement érectile. En bref, des gestes simples peuvent aider à venir à bout des problèmes d'érection. Au total, en France, 3,5 millions d’hommes sont concernés.