Sexualité : un gel contraceptif qui stimule la libido masculine

L'ESSENTIEL Un gel permettrait de cumuler les fonctions de contraception, d'hygiène et de stimulation sexuelle

Son efficacité en matière de contraception a atteint 100% en laboratoire

Les spermicides sont souvent jugés insuffisamment efficaces et les préservatifs inconfortables. Des chercheurs américains ont inventé un gel contraceptif tri-fonction : il est spermicide, anti-viral et est censé booster la libido masculine. Ils décrivent son fonctionnement et son efficacité dans la revue spécialisée Bioactive Materials.

Un contraceptif efficace à 100%

"Ajouter des agents pharmacologiques actifs aux gels contraceptifs permet d’améliorer l’expérience sexuelle, et garantit la sécurité et l’hygiène", indique l’équipe scientifique. Le gel fabriqué contient trois substances actives : le tenofovir, l’acétate de gossypol et la nitroglycérine. Le gossypol a prouvé son efficacité contraceptive dans une étude réalisée in-vitro sur du sperme de porc. Lorsque le produit est dosé à 10 mg/ml, il suffit de 30 secondes pour que 100% du sperme de porc soit neutralisé. Quant au tenofovir, il a une fonction anti-virale : les essais in-vitro l’ont confirmé. Pour l’équipe de recherche, cela prouve sa capacité à protéger des maladies sexuellement transmissibles, sans menacer la santé des cellules vaginales.

Des résultats confirmés dans une étude sur les rats

Les chercheurs ont mené ensuite une étude sur des souris : une partie a été exposée au gel, une autre a permis de tester des gels déjà disponibles à la vente et la dernière partie était un groupe de contrôle. Aucune des femelles ayant reçu le nouveau produit n’a été enceinte, contre une souris dans le groupe du gel déjà existant. Statistiquement, les scientifiques indiquent que le gel tri-fonction était efficace à 100%, contre 87% en moyenne pour les autres spermicides disponibles sur le marché.

En parallèle, la capacité du produit à stimuler la libido des mâles a été étudiée. Et elle a été confirmée : les rats ayant reçu le produit s’accouplaient plus fréquemment et leurs érections étaient de meilleures qualité. Face à ces différents constats, les chercheurs sont optimistes. "Notre espoir est que le gel tri-fonction puisse améliorer la sécurité et la qualité des rapports sexuels", indique l’auteur principal de l’étude, Ke Cheng, de l’université de la Caroline du Nord. En France, la pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé par les femmes, suivi par le dispositif intra-utérin (DIU), d'après le dernier baromètre de Santé publique France, paru en 2016.