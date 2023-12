Libido : «La pleine conscience aide à redevenir acteur de sa sexualité»

Régulation des émotions, attention, baisse du stress... les bénéfices sur l'organisme de la méditation pleine conscience sont nombreux... et cela jusque dans le lit. Virginie Baldeschi, psycho-sexologue praticienne et auteure du livre "Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation pleine conscience" (ed : La Musardine), détaille comment cette pratique peut aider à atteindre le 7e ciel.

Pourquoi Docteur : En quoi consiste la méditation pleine conscience ?

Virginie Baldeschi : La méditation pleine conscience est la capacité de porter son attention sur l’instant présent, sans juger ni analyser : moment après moment, sensation après sensation. C’est une ressource pour explorer ce que l’on vit ou encore accueillir ses pensées et ses actes. Vous pouvez par exemple porter votre focus sur votre respiration, sur votre corps, sur l’ensemble des informations transmises par vos sens… Essayez d'accueillir vos pensées sans les disséquer. La méditation pleine conscience facilite ainsi la compréhension des mécanismes mentaux, des réactions émotionnelles et physiques. Elle permet d’être dans un focus attentionnel de l’instant présent, et non pas tourné(e) vers le passé ou le futur.

On n’a pas besoin d’être dans le calme pour pratiquer la méditation pleine conscience. On peut très bien le faire dans les transports en commun. On peut par exemple porter son attention sur les bruits du métro, chercher à les distinguer les uns des autres. Cela peut être un très bon exercice. Toutefois, pour les débuts, je conseille de ritualiser les premières sessions. Il est préférable d’être installé confortablement dans un endroit calme chez soi où l’on ne sera pas dérangé.

Plus on pratique la méditation pleine conscience, plus cela devient facile de la vivre et surtout d’en ressentir ses bienfaits. La méditation pleine conscience est un peu comme un muscle que nous devons entretenir chaque jour afin de renforcer sa capacité. Il est ainsi préférable de pratiquer 3 à 5 min tous les jours plutôt que d’en faire 30 min une fois par semaine. L’idée est d’en faire le plus souvent possible pour que cela devienne un peu une habitude.

Sexualité : "Avec la méditation pleine conscience, on développe sa sensorialité"

En quoi la méditation pleine conscience peut être bénéfique pour la sexualité ?

La plupart du temps, les gens qui rencontrent des difficultés dans leur sexualité – hors questions organiques ou médicales – ont des angoisses de performance ou une peur de l’échec. Il y a aussi ceux qui ont eu des difficultés ou vécu des moments difficiles dans leur sexualité. Ces personnes ont tendance à anticiper et à avoir des émotions désagréables pendant les rapports sexuels. Cela entraîne des pensées parasites. Et, si elles apparaissent durant les ébats, elles risquent de vous accaparer : vous devenez alors spectateur/spectatrice de ce qu’il se passe dans le lit. Vous vous voyez “faire du sexe”, mais vous n’êtes pas dans l’instant et les sensations du présent.

La pleine conscience permet de dépasser cela et de redevenir acteur de sa sexualité, en aidant à oublier les vieux schémas et mauvais apprentissages. Elle permet de délaisser le mode "faire" (faire un échange sexuel) pour le mode "être" (être dans l’échange, vivre l’expérience sexuelle). En vivant sa sexualité en pleine conscience, on se connecte à l’expérience intime qui peut se produire, plutôt que de s'efforcer de faire en sorte que quelque chose se produise. Finalement, cette pratique apprend à être dans le moment présent et ne plus être happé par vos pensées et vos difficultés.

Dans la sexualité, la pleine conscience apprend également à mieux sentir et à connaître ses sensations comme celles au niveau de l’appareil génital ou de son périnée. Ce muscle est assez mal connu… aussi bien par les hommes que les femmes, mis à part celles qui ont accouché et fait de la rééducation périnéale. Or, c’est vraiment une zone du corps importante de la sexualité. La méditation pleine conscience aide à en prendre conscience et à l’érotiser.

Finalement, la pleine conscience permet de se connecter à son corps, ses sensations et ses émotions dans l’instant présent. On développe ainsi sa sensorialité, ce qui conduit à l'éveil de sa sensualité et de son érotisme.

"La pleine conscience peut apporter du mieux dans tous les types de troubles sexuels"

Pour quels types de dysfonctions sexuelles peut être utile la méditation pleine conscience ?

La pleine conscience peut apporter du mieux dans tous les types de troubles sexuels. Par exemple pour les femmes, cela peut être les dyspareunies (douleur persistante ou récurrente lors d'une tentative de rapport sexuel ou lors d'une pénétration effective), le vaginisme, le manque de désir, ne pas avoir de plaisir ou encore l'anorgasmie car souvent, ces problèmes sont liés au fait d’être déconnectés de son corps. Pour les hommes, ce sont les troubles de l’érection ou de l’éjaculation, la baisse de désir ou encore l' anéjaculation . En fait, tous les troubles sexuels non liés à des causes organiques peuvent être accompagnés par la pleine conscience.

Mais la pleine conscience s’adresse à tout le monde. Les personnes qui ont une sexualité plaisante, peuvent aussi en bénéficier. Surtout, si elles veulent être davantage en harmonie avec leur désir, leur plaisir, leur jouissance d'une manière plus consciente et positive. Même si on est à l’aise dans sa sexualité, le fait de la vivre encore plus ancré à travers sa sensorialité rend les choses plus intenses.

Par ailleurs, la méditation pleine conscience impacte aussi de manière positive l’estime de soi, l’empathie, l’optimisme, la conscience et offre une plus grande résilience aux expériences difficiles.

Est-ce que la pleine conscience est déconseillée à certaines personnes ?

Dans le domaine médical, elle peut être contre-indiquée pour certaines personnes, celles qui souffrent d’états dissociatifs, d’une dépression en phase aiguë, de troubles psychotiques, d’états psychologiques aigus (abus physiques, émotionnels ou sexuels) et de troubles bipolaires non stabilisés. Mais sinon globalement, tout le monde peut faire de la méditation pleine conscience. Chacun peut être dans le moment présent.

Par ailleurs, je conseille aux personnes ayant été victimes d'abus sexuels d'être accompagnées par des psychothérapeutes spécialisés des traumatismes, avant de débuter la méditation pleine conscience.

Libido et pleine conscience : "Il est préférable de l’intégrer d’abord dans sa sexualité solo"

Comment introduire la méditation pleine conscience dans sa sexualité ?

Je conseille d’intégrer la pleine conscience dans leur vie de tous les jours avant de l’utiliser au lit. Par exemple, pratiquer à des moments où on peut se centrer sur son corps : lors de la douche, au moment où on met de la crème ou alors lorsqu’on fait des choses qu’on aime faire comme le jardinage, dessiner, écouter de la musique... Cela permet petit à petit de changer notre système cognitif, d’apprendre à être dans l’instant présent ou encore d'être de moins en moins happé par nos pensées et de défusionner avec elles. Une fois qu’on y parvient, il est possible de l’utiliser dans sa sexualité.

Il est préférable de l’intégrer d’abord dans sa sexualité solo avec la masturbation, l’érotisation de diverses zones du corps. Puis, ensuite le faire à deux avec les baisers, les caresses, les massages, et toutes les pratiques sexuelles que nous avons envie de vivre !

Est-ce que cela pose un problème si son partenaire n’est pas en pleine conscience pendant les rapports sexuels ?

Non, ce n'est pas un problème si l'un des deux partenaires n'est pas pleine conscience. Le principal est d’être chacun dans le moment présent et ne pas être happé par ses pensées parasites. Toutefois, je pense que l’expérience érotique sexuelle est plus intense si les partenaires sont sur le même langage, le même mode de pleine présence, tous deux acteurs/ actrices de leur sexualité.