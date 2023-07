Quelles sont les éléments nécessaires à une sexualité épanouie ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, l'orgasme, la connexion et l'alchimie sont les éléments essentiels d'une sexualité épanouie.

Néanmoins, les réponses ont été très diverses, ce qui témoigne d'une certaine absence de norme en la matière.

Il est donc crucial de communiquer ouvertement avec son partenaire sur ses propres besoins et attentes sexuelles.

Il y a quelques éléments clés qui contribuent à une expérience sexuelle satisfaisante, mais il n'y a pas de solution unique, selon une étude récente.

Norme pornographique

Face à la norme pornographique et aux attentes conventionnelles en matière de sexe, les auteurs de cette nouvelle étude ont voulu explorer et comprendre les facteurs qui jouent sur ce qui constitue de "bonnes relations sexuelles". Ils espéraient que leurs découvertes pourraient être pertinentes et bénéfiques pour les sexologues, les thérapeutes et le grand public.

"Un jour, un ami m'a demandé : qu'est-ce qu'un bon rapport sexuel ? Existe-t-il une norme en la matière ? Cela m'a amenée à faire des recherches et j'ai découvert que nous n'avions pas vraiment de réponse. J'ai donc décidé de mener une étude pour le savoir", explique également Alicia M. Walker, professeur agrégé de sociologie à l'université de l'État du Missouri.

Des entretiens à distance

Pour mener cette étude, les chercheurs ont recruté 78 participants adultes et sexuellement actifs via plusieurs plateformes en ligne. Les entretiens ont été menés principalement par courrier électronique, car des études antérieures ont montré que les gens sont plus ouverts à discuter de sujets sensibles tels que les expériences sexuelles lorsqu'ils ne sont pas en face à face avec l'enquêteur.

Les participants constituaient un groupe diversifié en termes d'âge, d'orientation sexuelle, d'identité et de statut relationnel. A la fin des interrogatoire, 49 personnes ont déclaré que l'orgasme était un élément nécessaire à une relation sexuelle réussie. 52 participants ont indiqué qu'une "connexion émotionnelle" (et non "le sentiment amoureux") était cruciale pour avoir de bonnes relations sexuelles. 36 participants ont également souligné que "l'alchimie" (décrite comme "la confiance" et "l'affection" mutuelles) était une des composantes essentielles d'une sexualité réussie.

Une sexualité de qualité propre à chacun

Néanmoins, les résultats montrent qu'il existe une grande variabilité dans ce que les gens considèrent comme essentiel pour une sexualité de qualité. Ces éléments peuvent s'écarter des attentes conventionnelles et dépendent des préférences et des besoins individuels.

"Les réponses ont été très diverses", a ainsi déclaré la directrice de l'étude. "Certaines personnes disent qu'un bon rapport sexuel doit inclure au moins un orgasme. D'autres disent qu'aucun orgasme n'est nécessaire. Certaines personnes ont dit qu'une connexion émotionnelle était nécessaire, d'autres ont dit que ce n'était pas du tout le cas. C'est fascinant".

Il est donc crucial de communiquer ouvertement avec son partenaire sur ses propres besoins et attentes sexuelles afin de s'assurer que les expériences sont satisfaisantes pour les deux personnes.