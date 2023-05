Sexe : ne sacrifiez pas tout au plaisir de votre partenaire !

Selon une nouvelle étude, trop sacrifier ses envies sexuelles pour faire plaisir à son partenaire conduit in fine à une insatisfaction charnelle des deux membres du couple.

Deux enquêtes

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs ont réalisé deux enquêtes auprès de 103 et 147 couples. Dans la première, les participants ont été recrutés en Amérique du Nord et ont répondu à des questionnaires évaluant leurs habitudes sexuelles et leur niveau de satisfaction en la matière. Tous devaient être majeurs, parler couramment anglais, être ensemble depuis 6 mois minimum et se voir au moins 4 fois par semaine.

Dans la deuxième enquête, les participants ont cette fois-ci été recrutés au Canada. Tous devaient être en couple depuis 2 ans et partager au moins 5 nuits par semaine. Les membres de la cohorte ont répondu à un questionnaire pendant 21 jours d'affilée juste avant de se coucher, puis ont rempli un autre formulaire 3 mois après la fin de l’expérience.

Bilan : "nos deux enquêtes indiquent que le fait de choisir d'être sincèrement réceptif aux envies sexuelles d'un partenaire majore la qualité relationnelle des deux membres du couple, alors que le fait de se sentir obligé d'être réceptif aux besoins charnels de l’autre en sacrifiant ses propres désirs peut diminuer le bien-être sexuel des deux partenaires", résument les scientifiques membres du projet.

Quelques limites

Malgré une approche très complète car à la fois transversale et longitudinale, les deux études ont malgré tout quelques limites. D’abord parce que toutes les mesures ont été enregistrées par les participants eux-mêmes et sont donc sujettes à des biais. Ensuite parce que les personnes sondées étaient majoritairement blanches et hétérosexuelles, ce qui implique de faire de nouvelles recherches sur une cohorte plus diversifiée.

L’essai, publié dans The Journal of Sex Research, a été mené et rédigé par Ariel Shoikhe.