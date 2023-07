Méditation de pleine conscience : six mois d'effets positifs sur la santé mentale

L'ESSENTIEL La méditation de pleine conscience permet de lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression.

Cette pratique consiste à se focaliser sur le moment présent.

Ses effets positifs et durables sur la santé mentale viennent d'être confirmés part une étude.

L'efficacité de la méditation de pleine conscience, une pratique recommandée pour améliorer la santé mentale, vient d'être démontrée par une étude réalisée par l'Université de Cambridge. Les résultats indiquent que les participants aux programmes de méditation de pleine conscience sont moins susceptibles de ressentir des symptômes d'anxiété et de dépression pendant au moins six mois après avoir terminé ces programmes. Les effets positifs des séances ne sont pas modifiés par des facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et une disposition à la pleine conscience.

La méditation de pleine conscience est une pratique recommandée pour lutter contre l'anxiété et la dépression. Elle consiste à se concentrer sur le moment présent en lui accordant une attention délibérée, sans porter de jugement. Cela permet de développer une meilleure prise de conscience des pensées, des émotions et des sensations physiques, ce qui peut aider à réduire l'anxiété et la dépression.

La méditation de pleine conscience réduit la détresse psychologique

Les chercheurs ont regroupé et analysé les données de 2 371 adultes d'un âge médian de 34 ans qui avaient participé à des essais pour évaluer l'efficacité de cette pratique. La moitié d'entre eux ont été invités à suivre des programmes complémentaires qui ont duré huit semaines, avec une séance d'une à deux heures et demie par semaine.

Résultat : les programmes de méditation de pleine conscience ont réduit en moyenne la détresse psychologique chez les adultes et les participants ont été moins susceptibles de ressentir des symptômes d'anxiété et de dépression pendant au moins six mois après avoir terminé les programmes.

Une efficacité de la pleine conscience indépendante de facteurs individuels

Par ailleurs, cette étude montre que l'efficacité des séances de méditation de pleine conscience n'est pas modifiée par des facteurs individuels tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et une disposition à la pleine conscience. Cela signifie que cette pratique peut bénéficier à tous, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles. Selon les chercheurs, elle peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant d'anxiété et de dépression, mais elle peut également avoir des avantages pour la population générale en termes de maintien d'une bonne santé mentale.

La pleine conscience : une piste pour de futures recherches

Bien que cette étude mette en lumière les effets positifs de la méditation de pleine conscience sur la santé mentale, les chercheurs soulignent qu'il existe encore des questions à explorer. Ils recommandent de mener des recherches supplémentaires pour mieux comprendre les sources de variabilité des résultats au niveau individuel.

Cela permettrait de mieux cibler les interventions basées sur la pleine conscience pour une efficacité maximale. De plus, il serait intéressant d'étudier les effets à plus long terme de la pratique de la méditation de pleine conscience et d'explorer ses effets sur d'autres aspects de la santé physique et mentale.