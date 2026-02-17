Constipation : 5 moyens de la soulager, selon Harvard

L'ESSENTIEL On parle de constipation quand la personne va à la selle moins de 3 fois par semaine.

Une modification de l'alimentation et une bonne hydratation peuvent aider à restaurer le transit.

Les laxatifs peuvent aussi aider.

La constipation – le fait d’aller à la selle moins de 3 fois par semaine – est un problème très fréquent, et cela, quelle que soit la classe d’âge ou le sexe. Heureusement, des solutions simples permettent de soulager la majorité des patients. L’école de médecine de Harvard a fait le point sur les solutions pour mettre fin à ce trouble digestif gênant.

Manger plus de fibres

Si vous vous sentez constipé, agir sur votre alimentation est l’un de premier point d’attaque. Dans son article, Harvard conseille d’augmenter la consommation de fibres alimentaires. Ces dernières aident à augmenter la fréquence des selles, mais aussi à améliorer leur consistance. Il existe deux sortes de fibres alimentaires :

les solubles : le son d'avoine, l’orge, les noix, les graines, les haricots, les lentilles et les petits-pois

les insolubles : les pommes, le riz brun, la poire, les pruneaux, les légumes (choux, légume-racine, aubergines…) les céréales complètes, le son de blé.

"Laissez la peau des fruits et légumes pour augmenter leur teneur en fibres", ajoutent les experts de Harvard.

Pour mémoire, les besoins en fibres varient selon l'âge et le sexe, mais en général, les adultes devraient consommer entre 21 et 38 g de fibres par jour.

Si vos apports alimentaires ne sont pas suffisants, il existe des suppléments en fibres. "Les suppléments de fibres comptent parmi les moyens les plus sûrs de favoriser un transit intestinal régulier. Cependant, leur action est lente et ils peuvent provoquer des gaz et des ballonnements, qui s'atténuent généralement avec le temps, même en continuant à prendre ces suppléments. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau lorsqu'on prend des suppléments de fibres."

Bien s'hydrater

Pour éviter ou soulager la constipation, il est essentiel de bien s’hydrater. "L'eau, les autres liquides et les aliments riches en eau favorisent l'absorption des fibres, ce qui ramollit les selles et facilite leur évacuation", ajoutent les auteurs. En plus de l’eau, vous pouvez vous tourner vers les jus de fruits naturellement sucrés, les jus de légumes ou encore des soupes claires.

Faire de l’exercice physique

La constipation n'est pas uniquement un mal lié à une alimentation pauvre en fruits, en légumes et autres fibres, elle peut aussi être liée à un manque d’activité physique. En effet, l’exercice stimule les muscles intestinaux et améliore la fréquence des selles. "Des études montrent que les adultes qui pratiquent une activité physique aérobique modérée (comme la marche, le vélo ou la natation) la plupart des jours de la semaine ont moins de risques de souffrir de constipation et présentent une amélioration de leurs symptômes par rapport aux personnes sédentaires."

Les solutions médicamenteuses

Si l’adoption d’une alimentation plus riche en fibre et une meilleure hydratation n’ont pas permis de retrouver un transit apaisé, il est possible de se tourner vers les laxatifs :

les laxatifs osmotiques : composés de sels naturels, de sels de magnésium ou de sucres non digérés, ils aident à ramollir les selles en attirant l'eau dans le gros intestin. Ils sont souvent utilisés en première prescription.

les laxatifs osmotiques : les laxatifs stimulants soulagent les constipations résistantes en provoquant des contractions intestinales plus fréquentes ou plus fortes. "En raison des effets secondaires, ainsi que du risque de dépendance du gros intestin à leur utilisation, les laxatifs stimulants ne doivent être utilisés que conformément aux instructions et pendant de courtes périodes seulement", préviennent les scientifiques.

L’autre possibilité est les émollients fécaux dont l'objectif est d'ajouter de l'humidité aux selles pour les ramollir et favoriser leur évacuation. "Les émollients fécaux sont souvent recommandés aux personnes qui doivent éviter les efforts de poussée, comme celles qui souffrent d'hémorroïdes ou qui ont récemment subi une intervention chirurgicale abdominale".

Faire un lavement

Le lavement peut aussi soulager la constipation. Il s’agit d'introduire un liquide dans le rectum afin de ramollir les selles présentes. Cette action provoque la contraction des muscles rectaux en réaction à leur étirement. Le liquide finit par être expulsé, emportant les selles avec lui.