Constipation : y a-t-il un moment préférable pour aller à la selle ?

L'ESSENTIEL Lorsque l'on souffre de constipation, il est important d'avoir une routine pour aller à la selle.

Le matin est le meilleur moment puisque les selles s'accumulent durant la nuit et que le pic d'activité du côlon se situe à ce moment.

Aller à la selle à heure fixe et sans se retenir permet d'éviter la constipation.

Dans les pays occidentaux, entre 3 et 5 % des adultes souffrent de constipation chronique, selon le Vidal. Cela implique que les symptômes - moins de trois selles par semaine d’après l’Assurance Maladie - durent depuis plus de six mois.

Une routine pour aller à la selle

Pour ne pas souffrir de constipation, il est préférable d’avoir une routine pour aller à la selle. Existe-t-il un moment préférable ? "En général, le matin, peu de temps après le réveil, est le meilleur moment pour faire caca pour la plupart des individus", indique le Dr. Kenneth Brown, gastro-entérologue, à Eating Well.

Il existe trois raisons :

Le côlon a un pic d’activité le matin.

Les selles s’accumulent durant la nuit.

Le réflexe gastro-colique a lieu le matin.

“Après avoir mangé ou bu, notre estomac se tend, ce qui déclenche une réponse physiologique appelée réflexe gastrocolique, explique le Dr. Kenneth Brown. Ce réflexe stimule le côlon qui se contracte et fait avancer son contenu.”

Selon le Vidal, la constipation occasionnelle est plus fréquente que celle chronique. Certains facteurs la favorisent, notamment le changement d’habitudes (alimentation, voyage, stress, etc.), le fait de se retenir d’aller à la selle, certains médicaments ou encore la fin de la grossesse.

Constipation : adopter de bonnes habitudes

Lorsque l'on souffre de constipation occasionnelle, l’Assurance Maladie conseille d’aller aux toilettes à heure fixe, sans se retenir, d'opter pour une alimentation équilibrée (pas trop sucrée et grasse, avec un régime riche en fibres de l’ordre de 30 à 45 grammes par jour pour un bon transit intestinal, selon le Vidal), boire en quantité (au moins 1,5 litre d’eau) et pratiquer quotidiennement une activité physique.

Si vous constatez des douleurs, de la fièvre, du sang dans les selles, si vous souffrez d’une maladie chronique ou encore que vous êtes enceinte, il est préférable de consulter dans les meilleurs délais votre médecin traitant. Si vous souffrez de douleurs abdominales, vomissez et n’arrivez plus à émettre des gaz, il faut appeler tout de suite les urgences.