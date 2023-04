Constipation : et si manger des kiwis était la solution ?

L'ESSENTIEL La constipation provoque souvent une sensation d'inconfort au niveau du ventre, des crampes et des ballonnements abdominaux.

Manger deux kiwis par jour ramollit les selles, augmente leur fréquence et améliore le confort gastro-intestinal.

Ce fruit est riche en fibres. Ces derniers gonflent une fois qu’ils sont dans l’organisme.

Médicaments, alimentation déséquilibrée, activité physique faible, voyage, stress… Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une constipation occasionnelle ou chronique. On en parle lorsque les selles ne progressent pas suffisamment rapidement dans le côlon, ce qui se traduit par des selles peu fréquentes et trop dures. La constipation est souvent associée à une sensation d'inconfort au niveau du ventre, des crampes et des ballonnements abdominaux.

Constipation : 184 adultes ont consommé des kiwis ou du psyllium

Pour la soulager, le médecin prescrit au patient des règles hygiéno-diététiques. Si ces dernières ne font pas effet, il peut prescrire des laxatifs. Récemment, une équipe internationale de chercheurs a trouvé une autre solution pour lutter contre ce trouble digestif, qui peut avoir un réel impact sur la qualité de vie. Dans une étude, parue dans la revue The American Journal of Gastroenterology, les scientifiques ont montré que la consommation de kiwis pouvait être efficace contre la constipation.

"De précédentes recherches ont fait état d'une amélioration du confort gastro-intestinal" après la consommation de kiwis verts, ont-ils écrit. Pour étudier l’effet de ces fruits sur la fonction et le confort gastro-intestinaux, les auteurs ont recruté 63 personnes en bonne santé, 60 adultes souffrant de constipation et 61 patients atteints du syndrome du côlon irritable. Ils ont été répartis au hasard. Durant quatre semaines, chaque jour, certains ont dû manger deux kiwis verts, qui sont riches en fibres, ou 7,5 g de psyllium, une plante connue pour sa régularisation du transit.

Deux kiwis par jour pour augmenter la fréquence des selles

D’après les résultats, la consommation de deux kiwis par jour était associée à une augmentation de la fréquence des selles. De plus, les selles des volontaires étaient plus molles. Ces fruits ont aussi réduit les douleurs et amélioré le confort gastro-intestinal chez les participants constipés. Selon les auteurs, le kiwi peut aider à lutter contre la constipation, car une fois dans l’organisme, ses fibres se gonflent d’eau. Cela entraîne un ramollissement des selles et une hausse de leur volume.