Constipation en vacances : comment la soulager ?

L'ESSENTIEL Le risque de constipation est plus important en vacances.

Pour l'éviter, il est important de choisir un lieu avec des WC adaptés, de consommer suffisamment de fibres et de boire de l'eau.

Si le problème persiste, il faut en parler avec un professionnel de santé.

"Pendant les vacances, je suis bloquée". Dans son cabinet, le Dr Pauline Guillouche entend très souvent cette phrase. La gastro-entérologue raconte que de nombreux patients souffrent de constipation pendant leurs vacances ou voyages. Elle a donc décidé de publier une vidéo d’explications et de conseils sur son compte Instagram Pauline Hepato.

Pourquoi la constipation est fréquente en cas de voyage ?

Elle précise que, souvent, ces personnes ont un "terrain de constipation sous-jacente" avec un transit millimétré dans leur quotidien. Hors de chez elles, leurs habitudes sont modifiées et le transit peut être perturbé. Selon l’Assurance Maladie, le voyage fait partie des causes fréquentes de la constipation occasionnelle. Des changements dans l’alimentation, moins équilibrée et pauvre en fibres, et une réduction de l’activité physique sont des facteurs favorisants, comme le stress. D’après l’organisme, on parle de constipation lorsque la fréquence des selles est réduite et en cas de difficultés à évacuer. "La constipation est souvent associée à une sensation d'inconfort au niveau du ventre (abdomen), des crampes et des ballonnements abdominaux", précise l’Assurance Maladie.

Que faire pour réduire le risque de constipation en vacances ?

Elle rappelle que "la constipation occasionnelle, bien que désagréable, n'est pas dangereuse pour la santé". Certaines habitudes peuvent aider à l’éviter. Par exemple, le Dr Guillouche recommande de faire attention dès le choix de la destination. "Est-ce que les toilettes devront être partagées", interroge-t-elle. Si vous savez que vous avez un risque de souffrir de constipation, mieux vaut choisir un lieu avec des sanitaires adaptés. La gastro-entérologue recommande également de consommer davantage de fibres avant et pendant le voyage, comme le psyllium, une plante connue pour ses effets bénéfiques sur le transit intestinal. Mais cela peut être aussi des graines de chia, des légumes ou des crudités. Il est aussi conseillé de boire suffisamment d’eau, au moins 1,5 litres par jour.

Constipation en vacances : quand faut-il consulter ?

Si le problème est récurrent, le Dr Guillouche recommande d’en parler au médecin traitant. Si besoin, il est possible de recourir à un traitement laxatif avant et pendant le voyage. Cette famille de médicaments regroupe différents traitements, dont les laxatifs osmotiques, qui ramollissent les selles en augmentant la quantité d’eau dans les intestins, les laxatifs de lest, capables de modifier la consistance des selles et les laxatifs lubrifiants qui facilitent leur émission. "La prise régulière de certains laxatifs peut créer une accoutumance de l'intestin et augmenter le risque de constipation (même pour les médicaments à base de plantes)", alerte l’Assurance Maladie. Si certains traitements sont vendus en accès libre en pharmacie, mieux vaut solliciter un avis médical avant de les consommer.