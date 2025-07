Constipation : les meilleurs régimes pour rétablir le transit

L'ESSENTIEL La constipation est chronique quand les symptômes, c’est-à-dire les difficultés pour aller à la selle, persistent depuis plus de six mois.

Une alimentation déséquilibrée est un facteur de risque de la constipation chronique, surtout lorsqu’elle est pauvre en fibres et que la personne ne s’hydrate pas suffisamment.

Pour prévenir la constipation chronique, une étude a montré que les meilleurs régimes étaient ceux végétal et méditerranéen.

Entre 3 et 5 % de la population adulte souffre de constipation chronique dans les pays occidentaux, selon le Vidal. On la qualifie comme telle quand les symptômes - difficultés d’aller à la selle - persistent depuis plus de six mois.

Une alimentation déséquilibrée favorise la constipation

Généralement, la constipation chronique a trois principaux facteurs de risque, selon l’Assurance maladie : une maladie (prise de médicaments qui perturbent le transit, colopathie fonctionnelle ou encore syndrome de l'intestin irritable), un manque d’activité physique ou encore une alimentation déséquilibrée, surtout lorsqu’elle est pauvre en fibres et que la personne ne s’hydrate pas suffisamment.

Changer son alimentation peut donc prévenir la constipation ou réduire les risques d’en souffrir. Mais quel régime est le plus efficace ? C’est la question à laquelle des chercheurs ont répondu, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Gastroenterology. Pour cela, ils ont analysé l’impact de différents régimes alimentaires. Leur but était de déterminer ceux qui pouvaient prévenir la constipation chronique.

Entre 16 et 20 % de risque en moins de constipation

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont étudié pendant plusieurs années les habitudes alimentaires de plus de 96.000 adultes. Cinq régimes ont été comparés : méditerranéen, végétal, pauvre en glucides, occidental et inflammatoire. Verdict : les régimes méditerranéen et végétal étaient les meilleurs. Les participants qui les suivaient étaient moins à risque de développer une constipation chronique.

Dans le détail, les scientifiques ont mesuré l’impact de chacun de ces types d'alimentation sur le risque de constipation chronique (définie ici comme supérieure à 12 semaines en un an) :

Régime méditerranéen: - 16 %

Régime végétal : - 20 %

Régime pro-inflammatoire : + 24 %

Régime occidental : + 22 %

Régime pauvre en glucides : + 3 % (mais résultat jugé non significatif)

“La constipation chronique touche des millions de personnes et peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients, explique le Dr Kyle Staller, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Nos résultats suggèrent qu'avec l'âge, certaines alimentations saines peuvent avoir des effets bénéfiques sur l'intestin, au-delà des bienfaits cardiovasculaires connus.”

Légumes, noix et bonnes graisses

Les régimes centrés sur les aliments d’origine végétale exclut les produits d’origine animale alors que le méditerranéen est omnivore mais riche en légumes et en fruits. Les deux sont donc riches en fibres, qui sont très importantes pour un bon transit intestinal. Néanmoins, d’après les auteurs, ce n’est pas la principale raison des bienfaits de ces deux régimes.

“Nous avons toujours supposé que les bienfaits d'une alimentation saine étaient liés aux fibres, mais nos analyses ont montré que les bénéfices de ces régimes sur la constipation étaient indépendants de l'apport en fibres, souligne le Dr Kyle Staller. Nos résultats suggèrent qu'une alimentation riche en légumes, en noix et en bonnes graisses pourrait contribuer à prévenir la constipation chronique chez les adultes d'âge moyen et avancé”.