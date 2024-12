Constipation : 3 astuces naturelles qui rétablissent le transit, selon un médecin

L'ESSENTIEL Le Dr Rajan propose trois techniques naturelles pour aider à rétablir le transit lors d'un épisode de constipation.

L'une d'elles est la "technique du pendule". Il s’agit de se balancer d'avant en arrière tout en étant assis sur les WC. Ce mouvement offre une stimulation mécanique qui augmente la motilité du côlon.

Quand on est constipé, il est aussi conseillé de manger plus de fibres, de boire beaucoup d'eau et de faire de l'exercice physique.

Chocolat, alcool, plats en sauce… les repas très riches des fêtes de fin d’année mettent nos intestins à rude épreuve. Le transit est ralenti et peut même conduire à la constipation. Le Dr Rajan, connu sous le nom de Dr Karan Raj sur TikTok, a partagé trois conseils non-médicamenteux pour soulager ce trouble digestif.

Constipation : des mouvements à connaître pour faciliter le transit

Pour le médecin britannique qui compte plus de 5,3 millions d'abonnés sur le réseau social, il n’est pas nécessaire de se procurer les appareils coûteux prônés par des influenceurs bien-être pour aider le transit à se rétablir. Le docteur conseille aux personnes ayant des difficultés à l’aller à la selle d’utiliser la "technique du pendule". Il s’agit de se balancer d'avant en arrière tout en étant assis sur les WC.

"Ce mouvement peut déclencher une stimulation mécanique pour augmenter la motilité du côlon. Le fait de se pencher vers l’avant lors du mouvement de balancier détend les muscles du plancher pelvien", explique le professionnel de santé dans sa vidéo. Un élément qui aide les intestins à se vider.

Si cette technique ne marche pas. Il propose une autre méthode pour faire bouger les intestins : devenir votre propre masseur. "Il est prouvé que les massages abdominaux dans le sens des aiguilles d'une montre peuvent aider, mais assurez-vous toujours que vous allez de droite à gauche sur le chemin de votre intestin pour stimuler le péristaltisme (l'ensemble des contractions musculaires qui permet la progression des aliments dans le système digestif, NDLR)."

Constipation : la respiration peut aussi soulager

Le Dr Rajan propose un troisième exercice pour lutter contre la constipation. Cela consiste à expirer doucement et régulièrement, en "imaginant que vous gonflez un ballon ou que vous soufflez des bougies".

"Cette technique de respiration diaphragmatique stimule votre nerf vague pour aider à mieux coordonner la relaxation de vos muscles du plancher pelvien afin que vous luttiez moins", indique le médecin. Le nerf vague est connu entre autres pour contrôler les contractions des intestins.

Au-delà des techniques proposées par l’expert, il faut aussi veiller à manger plus de fibres, avoir une hydratation suffisante en buvant de l’eau et faire de l’exercice physique. Ces trois éléments sont des éléments clés d’un bon transit, et ils sont très souvent négligés pendant les fêtes de fin d’année.