Constipation : que faut-il manger le soir pour aller à la selle le matin ?

L'ESSENTIEL Plusieurs facteurs peuvent induire une constipation, dont une alimentation pauvre en fibres.

Manger des aliments riches en fibres, comme des légumineuses ou des légumes, au dîner permet de faciliter l’évacuation des selles le matin.

Les aliments contenant des prébiotiques et des probiotiques permettent aussi d’améliorer la santé intestinale.

Stress, absence d’activité physique, changement d’habitudes quotidiennes… Il existe de multiples causes qui peuvent expliquer l’apparition d’une constipation. Une alimentation pauvre en fibres peut aussi être à l’origine de ce trouble. Dans une interview accordée au média américain Eating Well, Emily Lachtrupp, diététicienne-nutritionniste, a révélé les nutriments essentiels qu’il fallait au dîner pour aller plus facilement à la selle le matin.

Les fibres, des alliées du transit intestinal

Comme l’explique la professionnelle de santé, les fibres permettent de ramollir et de gonfler les selles, afin de faciliter le transit. Le côlon étant plus actif le matin, il peut être intéressant d’en consommer au dîner. Pour faire le plein de fibres, vous pouvez, par exemple, ajouter des légumineuses dans votre assiette.

Autre alliée de la santé intestinale ? Les légumes, qui en plus d’être une bonne source de fibres, sont riches en antioxydants. Ces derniers éliminent les radicaux libres qui peuvent contribuer à l’inflammation.

Pour faciliter l’évacuation des selles le matin, Emily Lachtrupp a recommandé une recette de pain pita aux pois chiches et au chou-fleur rôtis. Grâce à leur richesse en fibres, les pains pitas contribuent au bon fonctionnement du transit intestinal. De plus, les pois chiches et le chou-fleur sont aussi d’importantes sources de fibres. Cette association d’aliments est donc idéale pour favoriser l’élimination des excréments. L’ajout de légumineuses garantit également un bon équilibre entre les fibres solubles et insolubles.

Faire le plein de probiotiques pour conserver une bonne santé intestinale

Ce menu est également bénéfique pour la santé intestinale, car ces différents aliments renferment des prébiotiques et des probiotiques. "Les prébiotiques fournissent du carburant aux bactéries bénéfiques qui vivent dans votre intestin. Les pois chiches, qui constituent la source de protéines de ces délicieux pitas, sont une excellente source de prébiotiques", a indiqué Emily Lachtrupp.

Pour accompagner ce repas, il est aussi préconisé de préparer une sauce à base de yaourt, de tahini et de tomates séchées. Le yaourt est riche en probiotiques, ce qui permet de conserver un bon équilibre entre les bactéries bénéfiques et les bactéries nocives dans l'intestin.