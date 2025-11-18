Déclin cognitif : 5 habitudes de vie qui protègent votre cerveau

L'ESSENTIEL Le cerveau peut être renforcé chaque jour grâce au mode de vie.

L'activité physique, une bonne alimentation et le sommeil sont essentiels.

Gérer son stress et rester curieux sont aussi des clés pour le garder jeune.

Le Dr Majid Fotuhi, neuroscientifique à l'université Johns Hopkins (Etats-Unis), a passé plus de trente ans à décortiquer les mystères du cerveau humain. Pour lui, l'idée que notre cerveau se dégrade inéluctablement avec l'âge serait un mythe. Dans son ouvrage à paraître en mars 2026, intitulé The Invincible Brain, il partage les stratégies validées scientifiquement pour préserver ses facultés cognitives. "Votre cerveau change chaque jour, à un niveau microscopique. Répéter certains comportements peut le renforcer ou l'affaiblir", explique-t-il au magazine Business Insider.

Activité physique et régime méditerranéen : la base

Cela commence dès le matin : le Dr Fotuhi entame sa journée par une activité physique – vélo, séance de musculation ou cardio. Il parcourt ainsi entre 95 et 130 kilomètres par semaine à vélo. Cette activité stimule la circulation sanguine dans le cerveau et améliore la mémoire, affirme-t-il.

Côté alimentation, Fotuhi suit un régime méditerranéen strict : flocons d'avoine, poisson, fruits frais comme les myrtilles, et surtout, aucun aliment ultra-transformé. "Le sucre, le sel et les graisses transformées favorisent l'inflammation, ennemi du cerveau", prévient-il. Seul complément recommandé selon lui : les oméga-3, notamment le DHA et l'EPA, à raison de 1.000 mg par jour.

Sommeil et gestion du stress : des piliers négligés

Troisième principe, refuser les automatismes, néfastes pour le cerveau au long terme. Fotuhi évite ainsi les calculatrices, délaisse le GPS, ou encore préfère les escaliers. Pour entretenir sa plasticité neuronale, il joue aux cartes, résout des Sudoku, danse avec sa femme, voyage, et s'engage pleinement dans son travail. "Lire des articles scientifiques, préparer mes cours, cela suffit largement à me stimuler", dit-il. Son message est clair : "Le cerveau est un muscle, il faut l'entraîner tous les jours."

Par ailleurs, Fotuhi accorde une importance capitale au sommeil profond, qui nettoie le cerveau des toxines. Il insiste aussi sur le rôle néfaste du cortisol, hormone du stress, sur la mémoire. "Adopter une attitude positive et relativiser les contrariétés du quotidien est essentiel", affirme-t-il. Pour lui, la clé est simple : "La vie continue, même quand tout ne se passe pas comme prévu".