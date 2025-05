Ces habitudes quotidiennes et simples boostent votre bien-être mentale

Les choses les plus simples sont parfois les plus bénéfiques ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue SSM - Mental Health, discuter avec ses amis, aider les autres, passer du temps dans la nature ou encore faire une activité physique sont des habitudes à prendre, car elles améliorent le bien-être mental.

Discuter avec d’autres personnes tous les jours aide à aller bien

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié les données de plus de 600 adultes, âgés de 18 ans et plus. Il s’agissait d’entretiens téléphoniques menés en Australie entre septembre et octobre 2020, période marquée par de fortes restrictions sociales liées à la pandémie de la Covid-19.

"Il ne s’agit pas de programmes coûteux ni d’interventions cliniques, ce sont des comportements qui font déjà partie de la vie de nombreuses personnes et qui peuvent être facilement encouragés par des messages de santé publique”, souligne Christina Pollard, l’une des auteures de l’étude, dans un communiqué.

Discuter avec d’autres personnes améliore le bien-être mental, mais cela dépend de la fréquence. Les scientifiques ont calculé qu’entre une et six fois par semaine ou tous les jours les scores bien-être mental étaient respectivement de 5,8 et de 10 points supérieurs, comparativement aux participants le faisaient moins d'une fois par semaine.

Même chose pour ce qui est du temps passé dans la nature. Ceux qui le faisaient entre une et six fois par semaine ou tous les jours obtenaient respectivement un score bien-être mental de 2,99 et de 5,08 points plus élevé que les participants qui ne le faisaient qu’une fois par semaine.

Les auteurs ont aussi identifié d’autres activités qui contribuaient à une amélioration du bien-être mental. Il s’agit de l’activité physique, les réunions familiales, le fait d’aider les autres et la pratique de la spiritualité. De plus, certaines activités mentalement stimulantes, comme des mots croisés, la lecture ou l’apprentissage d’une nouvelle langue ont également un impact positif sur la santé mentale.

Les campagnes de promotion de la santé mentale sont efficaces

Le but de cette étude était de mesurer l’impact de la campagne de promotion de la santé mentale, Act Belong Commit, sur les Australiens. Parmi les participants à l’étude, 86 % la connaissaient. D’après les chercheurs, celle-ci semblait avoir un impact puisqu’ils ont observé 15 comportements promus par le programme de sensibilisation dans les habitudes de vie des personnes interrogées.

La quasi-totalité des participants indiquaient que la santé mentale devait être une priorité, au même titre que la santé physique. D’ailleurs, preuve de l’impact bénéfique de cette campagne : 93 % des personnes interrogées ne souffraient pas de détresse psychologique et obtenaient des scores moyens de bien-être mental, alors même qu’elles subissaient les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.

"Cette étude montre que lorsque les gens sont soutenus et encouragés à adopter des comportements sains sur le plan mental, les bénéfices peuvent être ressentis dans toute la communauté, souligne Christina Pollard. Il s’agit de prévention, pas seulement de traitement [mais] ​​d’aider les gens à rester en bonne santé mentale avant d’atteindre un point de crise."

Une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).