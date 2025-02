Santé mentale, concentration, bien-être : les bienfaits de bloquer Internet sur votre téléphone

"Les smartphones ont radicalement changé nos vies et nos comportements au cours des 15 dernières années, mais notre psychologie humaine de base reste la même", remarque le Pr Adrian Ward Texas McCombs. "Notre grande question était : sommes-nous adaptés pour gérer une connexion constante à tout, tout le temps ? Les données suggèrent que ce n’est pas le cas."

Ses travaux, publiés dans PNAS Nexus, montrent en effet que les personnes ayant déconnecté leur téléphone d’Internet pendant deux semaines, affichaient une meilleure santé mentale ainsi qu’une capacité d’attention et un sentiment de bien-être plus importants.

Blocage d’internet mobile : la santé mentale et le bien-être sont boostés

Pour cette étude, une équipe interdisciplinaire composée de chercheurs de plusieurs universités américaines a réuni 467 participants âgés en moyenne de 32 ans. Ces derniers étaient invités à installer une application sur leur smartphone pouvant bloquer tout accès à Internet, y compris les navigateurs et les réseaux sociaux. Ainsi, seuls les appels et les SMS pouvaient passer.

"Les participants pouvaient toujours accéder à Internet via des ordinateurs à la maison, au travail et à l’école, mais ils n’étaient plus constamment connectés au monde en ligne", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Pour évaluer les effets de la “déconnexion”, les volontaires ont été divisés en deux groupes. Le premier coupait Internet sur le téléphone les deux premières semaines de l’expérience, puis le récupérait les deux dernières. L’autre groupe faisait l’inverse. Au cours des 4 semaines de l’expérience, tous les volontaires passaient des tests et répondaient à des questionnaires.

Résultat : le blocage de l’Internet mobile durant deux semaines entraînait des améliorations notables de la santé mentale, du bien-être subjectif et de l’attention. Par exemple, 71 % des participants ont confié avoir une meilleure santé mentale après la “déconnexion” qu’avant. Le degré moyen d’amélioration des symptômes de la dépression était supérieur à celui rapporté dans plusieurs études sur les médicaments antidépresseurs, ajoutent les scientifiques. De plus, le gain de capacité d’attention était équivalent à "une inversion de 10 ans de déclin cognitif lié à l’âge".

Les données montrent également que les bénéfices du blocage de l’internet mobile augmentent avec la durée de la déconnexion.

Déconnexion du smartphone : un effet bénéfique sur l’hygiène de vie

Pour les chercheurs, les bienfaits du blocage d’Internet sur le téléphone s’expliqueraient en grande partie par la modification des habitudes des participants. Le Pr Adrian Ward note : "Plutôt que de regarder plus de télévision ou de films, ils ont passé plus de temps dans le monde hors ligne. Cela consiste à pratiquer des loisirs, à parler aux gens en face-à-face ou à sortir dans la nature. Ils ont dormi plus, se sont sentis plus connectés socialement et ont eu l’impression de mieux contrôler leurs propres décisions."

Ces activités, plébiscitées pendant la période "internet mobile off", ont en effet été liées à une amélioration de la santé psychique et du bien-être dans de nombreux travaux scientifiques ces dernières années.