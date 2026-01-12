Épidémie de grippe : le vaccin peut-il empêcher un rebond ?

L'ESSENTIEL Les autorités sanitaires et les médecins alertent sur une possible "reprise de l’épidémie" de grippe "en janvier."

Dans son dernier point, Santé publique France juge que le niveau d'efficacité du vaccin contre la grippe, estimé à 36, 5 %, est "modéré."

Cependant, il protège tout de même des risques de complications graves, d’hospitalisations et de décès.

Le pire est-il réellement derrière nous ? Cette question revient souvent lorsque l’épidémie de grippe est évoquée. Selon les autorités sanitaires, le pic est passé. Du 15 au 21 décembre, ce dernier a été atteint en ville, et du 22 au 28 décembre, il a été atteint aux urgences. En ce début janvier, Santé publique France signale une activité grippale, toujours portée par une co-circulation des virus A(H1N1)pdm09 et A(H3N2), stable ou en baisse, se situant à un niveau d’intensité modérée en ville et aux urgences tous âges confondus.

En revanche, le nombre d’hospitalisations après passage aux urgences continuait d'augmenter pour tous âges confondus et chez les 65 ans et plus, se situant à un niveau d'intensité élevée. Chez les moins de 65 ans, cet indicateur diminuait et demeurait à un niveau d'intensité modérée. Parmi les 8.766 décès, déclarés par certificat électronique, enregistrés du 20 décembre au 4 janvier, "la part de ces décès avec mention de grippe augmentait nettement par rapport à la semaine du 22 au 28 décembre (6,3 % vs 4 %)." Parmi les décès liés à la grippe déclarés depuis début octobre, 92,6 % concernaient des adultes de 65 ans et plus, 7,1 % des personnes âgées de 15 à 64 ans et 0,3 % des enfants de moins de 15 ans.

Grippe : "La possibilité d’une reprise de l’épidémie en janvier ne peut être exclue"

Fin décembre, l’Institut Pasteur et Santé publique France avaient donné leurs prévisions de la dynamique de l’épidémie de grippe dans l’Hexagone. "Compte tenu de ces prévisions et malgré le degré d’incertitude élevé inhérent à la modélisation de l’activité grippale, il est probable que le recours aux soins pour grippe commence à diminuer dans les prochaines semaines dans la plupart des régions hexagonales, tout en restant à un niveau élevé. La possibilité d’une reprise de l’épidémie après les vacances de Noël, ou plus tard dans la saison hivernale, ne peut être exclue à ce stade." Dans son dernier bulletin, publié le 7 janvier, Santé publique France, met de nouveau en garde contre un potentiel rebond épidémique. "La possibilité d’une reprise de l’épidémie en janvier ne peut être exclue à ce stade." Un avis partagé par plusieurs médecins, comme l’épidémiologiste Antoine Flahault interrogé par Le Parisien.

L'"efficacité modérée" du vaccin contre la grippe réduit tout de même le risque de forme grave

Pour les personnes fragiles, la vaccination, dont 38,1 % des adultes ciblés par la campagne ont bénéficié au 30 novembre, est présentée comme le meilleur moyen de protection. Mais, Santé publique France évoque un "niveau d'efficacité modéré pour le vaccin", ajoutant qu'il est "similaire à d'autres estimations européennes préliminaires et supérieur à l'attendu, compte tenu notamment de la forte divergence antigénique du sous-clade K vis-à-vis de la souche A(H3N2) incluse dans le vaccin utilisé cet hiver." D’après les estimations "préliminaires" qui "seront mises à jour", ce traitement est efficace à 36,5 % tous âges confondus. "Celle-ci est inférieure chez les 65 ans et plus, quoique de façon non significative, à 26,3 %, plus élevée chez les 18-64 ans, à 46 % et chez les 0-17 ans, à 61 %."

Bien que ce chiffre semble faible, les médecins recommandent toujours aux Français de se faire vacciner, car cela permet de réduire le risque de complications graves, d’hospitalisations et de décès. En parallèle, il est conseillé d’adopter les gestes barrières (port du masque, lavage des mains, aération des pièces) afin de freiner la diffusion des virus respiratoires et de protéger les personnes les plus à risque.