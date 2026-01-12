Pourquoi les malades chroniques doivent éviter cette intervention esthétique

L'ESSENTIEL La toxine botulinique, aussi appelée Botox, est une neurotoxine utilisée en médecine esthétique pour réduire les rides.

Selon une nouvelle étude, les personnes atteintes de diabète de type 1, de troubles de la thyroïde, de migraine chronique ou de maladies de la peau étaient plus à risque d’effets secondaires.

Ceux atteints de diabète de type 1 étaient 92 fois plus susceptibles de souffrir de nausées et 10 fois plus pour ceux ayant des troubles de la thyroïde ou une migraine chronique.

Les injections de toxine botulinique peuvent être risquées, et plus encore pour les patients atteints de maladies chroniques, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Aesthetic Surgery Journal.

Plus d’effets secondaires chez les patients atteints de maladies chroniques

La toxine botulinique, plus connue sous le nom de Botox, est une neurotoxine utilisée en médecine esthétique pour réduire les rides, d’après l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Dans un communiqué publié en février 2025, l’instance alertait sur les risques de botulisme, une maladie neurologique, liés aux injections illégales pratiquées par des personnes n’ayant pas les compétences requises.

Mais dans cette nouvelle étude, ce n’est pas la technique qui est visée mais le produit en lui-même. Après avoir interrogé 919 adultes ayant reçu des injections de botox à des fins esthétiques, les chercheurs ont découvert que ceux atteint d’une maladie chronique étaient plus susceptibles de souffrir d’effets secondaires.

“Cette étude (...) contredit l'idée reçue selon laquelle les injections de toxine botulinique seraient une simple intervention esthétique, assure le professeur Lee Smith, co-auteur principal de travaux sur les effets secondaires chez les patients atteints de maladie chronique, dans un communiqué. Il s'agit d'une intervention médicale complexe dont le profil de complications est fortement influencé par les maladies chroniques, les antécédents psychiatriques, l'état immunitaire et les facteurs de risque anatomiques.”

92 fois plus de risque de nausées chez les patients atteints de diabète de type 1

Les chercheurs ont observé que les personnes atteintes de diabète de type 1, de troubles de la thyroïde, de migraine ou de maladies de la peau chroniques étaient plus à risque d’effets secondaires. Dans le détail :

diabète de type 1 : 92 fois plus de nausées;

troubles de la thyroïde 10 fois plus de nausées;

migraine : 10 fois plus de nausées

Les personnes souffrant de cataracte ou ayant des antécédents de blessures présentaient aussi plus de risques. Les premiers avaient 30 fois plus de maux de tête tandis que les seconds étaient 21 fois plus susceptibles de perte d’expression faciale.



Pour limiter les effets indésirables, il est recommandé de toujours faire ces injections de toxine botulinique chez un professionnel de santé qualifié. En France, l’ANSM indique qu’il s’agit des médecins spécialistes en dermatologie, en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie de la face et du cou et en ophtalmologie.

“Une administration sûre exige non seulement une grande habileté en matière d'injection, mais aussi un discernement diagnostique, une compréhension psychologique et une vision médicale systémique, souligne le professeur Lee Smith. Injecter dans le visage et le cou, en particulier chez les patients présentant des pathologies préexistantes ou une vulnérabilité psychologique, n'est pas une simple opération esthétique. C'est une procédure médicale qui requiert l'expertise d'un spécialiste.”