Botox : 3 nouveaux cas de botulisme après des injections illégales

L'ESSENTIEL 3 nouveaux cas graves liés à des injections illégales de toxine botulinique faites en France ont été signalés.

Les patients ont présenté des symptômes sévères de botulisme avec en particulier des difficultés respiratoires nécessitant une hospitalisation en soins intensifs.

Ces injections doivent être effectuées uniquement par des professionnels de santé habilités dans un cadre sécurisé, rappelle l'ANSM.

"Ne mettez pas en danger votre santé", exhorte l’agence du médicament (ANSM) après avoir reçu de nouvelles déclarations de cas graves de botulisme suite à des injections illégales de toxines botuliniques à visée esthétique (aussi appelée botox).

Alors que 8 cas avaient déjà répertorié en 2024, trois nouveaux cas graves ont enregistré depuis février dernier

Botulisme lié à des injections illégales : 3 personnes en soins intensifs

"Les injections ont donné suite à des manifestations graves, qui s'apparentent à du botulisme, et qui ont conduit ces trois personnes à être hospitalisées en réanimation suite à des troubles sévères respiratoires", a expliqué Agnès Laforest-Bruneaux, directrice adjointe de la surveillance à l'Agence de sécurité du médicament sur Franceinfo.

Les injections n’avaient pas été faites par des médecins et les produits utilisés n’avaient pas été non plus autorisés par les autorités françaises. L’ANSM rappelle dans son communiqué que la toxine botulique n’est pas une substance anodine. "Il s’agit d’une neurotoxine qui a aussi des indications pour le traitement de certains troubles musculaires ou neurologiques. Elle peut entraîner une maladie neurologique grave (le botulisme) dont l’évolution peut aboutir au décès si elle est mal administrée ou à des doses non contrôlées, ou s’il s’agit de produits non autorisés sur le marché."

C’est pourquoi il est essentiel que les piqûres soient réalisées par des professionnels de santé habilités dans un cadre sécurisé (médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie) avec des médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché.

Botox : comment éviter les offres illégales ?

Face à ces incidents ayant conduit les malades en soins intensifs, l’ANSM a partagé les signes que l’offre de botox proposée peut présenter un risque pour la santé :

des injections proposées par des personnes sans qualification médicale reconnue telles que des prestataires d’esthétiques ou des particuliers ;

des lieux d’injection non médicaux, comme des domiciles privés ou des instituts de beauté ;

des promesses irréalistes, comme "Aucun effet secondaire", "Injection indolore", etc. ;

de la promotion sur les réseaux sociaux : la publicité pour un médicament soumis à prescription médicale obligatoire auprès du grand public est interdite en France ;

des tarifs attrayants, des offres d’injection à prix cassés ;

des propositions d’achat de toxine botulinique sur Internet : la toxine botulinique est un médicament soumis à prescription médicale obligatoire, sa vente en ligne est donc interdite.

"Les produits injectés par des personnes non habilitées et vendus sur Internet sont contrefaits, car ils ne passent pas par le circuit pharmaceutique légal. Plus rien ne permet de s’assurer que ce sont de « vrais » médicaments, répondant aux exigences de qualité, de sécurité et d’efficacité. Ils peuvent ne pas contenir la substance active annoncée, ou contenir des substances toxiques pour l’organisme, à des concentrations dangereuses. Ainsi, le recours à des injections en dehors du milieu médical présente des risques majeurs, tels que : infection, nécrose cutanée, réaction allergique, voire décès", ajoute l’ANSM.

Les signes de botulisme qui doivent conduire à consulter sont une vision floue ou double, affaissement anormal de la paupière supérieure, une faiblesse musculaire excessive (difficultés à marcher, paralysie symétrique descendante…) et des difficultés à parler, à avaler (fausses routes) ou à respirer.