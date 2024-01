Botox dans les mollets : attention à la paralysie, alertent des chirurgiens esthétiques

L'ESSENTIEL Sur Tiktok, une nouvelle tendance, appelée #CalfTox, consiste à s’injecter du botox dans les mollets pour les affiner et les sculpter.

Cette pratique est dangereuse, car elle peut entraîner une paralysie, des douleurs, des gonflements et des ecchymoses, une réaction allergique et une infection.

En outre, elle peut provoquer une faiblesse musculaire et une incapacité à faire de l’exercice.

#CalfTox. Derrière cet hashtag mélangeant le terme "calf", signifiant mollet en français, et le mot botox, on retrouve une nouvelle tendance popularisée sur Tiktok ces dernières semaines. Cette dernière consiste à s’injecter du botox directement dans les mollets afin de les affiner et de les sculpter, d’après le New York Post. "L'application de botox dans les mollets détendra temporairement les muscles en bloquant les terminaisons nerveuses", a expliqué le Dr Andrew Peredo, chirurgien esthétique, au journal américain.

"Une paralysie" dans les mollets à cause des injections de botox

Dans des vidéos publiées sur le réseau social, plusieurs internautes ont déclaré avoir cédé à la tentation pour dire adieu à leur complexe et pouvoir s’acheter des bottes hautes qu’elles n’ont jamais réussi à fermer. Cependant, cette pratique n’est pas sans risques. C’est pourquoi le chirurgien esthétique, Christian Marinetti, refuse de faire des injections dans cette partie de la jambe. "Les mollets, on en a besoin pour se tenir debout, se mettre sur la pointe des pieds, on peut imaginer avoir une paralysie", a-t-il déclaré à BFMTV.

S’injecter du botox dans les mollets pourrait causer une faiblesse musculaire

Selon la clinique Clifford à Singapour, cette utilisation non conforme du botox pourrait entraîner des douleurs, des gonflements et des ecchymoses, une réaction allergique et une infection.

Autre effet secondaire possible : une faiblesse musculaire et une incapacité à faire de l’exercice. "Les activités quotidiennes peuvent être affectées. Cela pourrait potentiellement affecter votre démarche/foulée, affectant la façon dont vous marchez, courez ou sautez en fonction de votre anatomie. (…) Les effets à long terme ne sont pas connus car il s’agit d’une nouvelle tendance, mais il existe un risque d’affecter le bas de vos jambes et votre dos. Lorsque vous modifiez l’anatomie de vos pieds et de vos jambes, cela peut provoquer une réaction en chaîne", a précisé le Dr Andrew Peredo.

Face à ces nombreux risques, les experts recommandent vivement de consulter un professionnel pour toute injection de botox.