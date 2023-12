Injection d'acide hyaluronique pour maigrir : un médecin poursuivi pour escroquerie

L'ESSENTIEL À Nîmes, un médecin sera jugé en juillet 2024 pour escroquerie, faux, blessures involontaires et tromperies sur une prestation.

Ce gastro-entérologue réalisait des injections d'acide hyaluronique à des patients obèses pour les faire maigrir.

Sans aucun cadre légal, ces injections ont été réalisées sur plus de 500 patients.

Il injectait de l’acide hyaluronique dans le ventre de ses patients obèses pour les faire maigrir. Un gastro-entérologue nîmois sera jugé en juillet 2024, rapporte France 3. Il avait été mis en examen en 2018 pour faux, escroquerie, blessures involontaires et tromperie sur une prestation, suite à une plainte de la CPAM du Gard déposée en 2015. Plus de 500 personnes ont été victimes de ses méthodes, non-validées par les autorités sanitaires.

Acide hyaluronique pour perdre du poids : un traitement inefficace et dangereux

Ce médecin aurait réalisé ces injections à ses patients obèses par endoscopie dans l’estomac sous anesthésie générale. "Ce protocole avait été testé à Lyon entre 2010 et 2012 et la sécurité sociale avait refusé de le valider, estimant qu'il présentait des risques de complications", rapporte France 3. Au Parisien, une source proche de l’affaire développe : "Ce traitement a été écarté par les autorités non seulement parce qu'il est inefficace, car son effet s'estompe avec le temps, mais aussi en raison des risques de complications médicales qui peuvent être mortelles."

C’est justement un cas de complications graves qui a permis de repérer les pratiques de ce médecin. En 2014, un homme est admis aux urgences du centre hospitalier de Nîmes à cause de l’une de ces injections, censées lui faire perdre du poids en réduisant la sensation de faim. Le patient s’en sort, mais l’Agence régionale de santé s’alarme. En effet, plusieurs cas de personnes hospitalisées pour des complications liées à ces injections sont recensées. L’enquête permettra d’identifier 515 victimes, entre 2011 et 2015, de ces injections illégales. Plus de 150 individus se sont manifestés plus tard, suite à un appel à témoin.

Injections illégales : le médecin affirme avoir réalisé un essai clinique

Par ailleurs, le gastro-entérologue facturait ses actes comme des endoscopies, ce qui lui a permis de se faire rembourser par la caisse primaire d’assurance maladie. Selon Le Parisien, l’organisme lui a versé plus de 445.000 euros. D’après les informations du Midi Libre, le gastro-entérologue a affirmé qu’il réalisait des essais cliniques, mais l’enquête n’a pas permis de confirmer ses propos. Son avocat a expliqué que son client n’avait "aucune intention de commettre une infraction" au média montpelliérain. Il devra s’expliquer en juillet prochain devant le tribunal correctionnel de Nîmes.