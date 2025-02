Botulisme : des cas graves signalés après des injections illégales de botox

L'ESSENTIEL Huit cas graves liés à des injections illégales de toxine botulinique à visée esthétique, faites par des personnes non qualifiées, ont été rapportés par l’ANSM.

Plusieurs patientes, ayant des symptômes sévères de botulisme (fausses routes, difficulté à marcher, vision floue ou double, difficultés respiratoires), ont dû être hospitalisées en réanimation.

L’autorité sanitaire rappelle que seuls des médecins habilités peuvent acheter et administrer des produits injectables à usage esthétique.

Pour améliorer temporairement l’apparence des rides, certaines personnes font des injections de toxine botulinique. Il s’agit d’une neurotoxine utilisée en médecine esthétique, mais il peut également traiter certains troubles musculaires ou neurologiques. Cependant, une intoxication à cette toxine peut provoquer le botulisme, à savoir une affection neurologique grave provoquée par une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum.

Botulisme : des symptômes sévères chez 8 individus ayant reçu des injections de botox faites par des personnes non qualifiées

C’est ce qui est arrivé à huit personnes entre août et septembre 2024. Ces cas graves sont liés à des injections illégales de toxine botulinique à visée esthétique faites par des personnes non qualifiées et dont l’utilisation est vantée sur les réseaux sociaux.

"L’emploi de produits injectables à visée esthétique falsifiés est dangereux dans la mesure où l les conditions de production et de transport ne sont pas garanties, ce qui ne permet pas de s’assurer de la qualité et la sécurité d’utilisation de ces produits; des substances dangereuses ou non stériles peuvent être présentes, exposant ainsi la personne qui reçoit ces produits à un risque de complications (infections, allergies, brûlures,…); il n’y a pas d’évaluation de la conformité de ces produits par une structure compétente", avait déjà alerté l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en 2021.

Dans son récent communiqué, publié le 27 février, elle a révélé que les adultes ayant développé le botulisme ont présenté des symptômes sévères, notamment une difficulté à parler ou à avaler (fausses routes), une difficulté à marcher, une vision floue ou double, des difficultés respiratoires (nécessitant une trachéotomie pour certaines patientes). Plusieurs patientes ont dû être hospitalisées en réanimation.

"L’injection de toxine botulinique est réservée à des professionnels de santé habilités"

"Nous appelons chacun à la plus grande vigilance face à des pratiques dangereuses qui peuvent faire l’objet d’une promotion via les réseaux sociaux et constituent un exercice illégal de la médecine. En effet, l’injection de toxine botulinique est réservée à des professionnels de santé habilités : médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie. Son achat est lui aussi règlementé", a indiqué l’ANSM, qui a saisi le procureur de la République au sujet de ces pratiques, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, en septembre 2024.