Botulisme : un cas identifié en Isère

L'ESSENTIEL La préfecture de l'Isère a ordonné, ce vendredi 1er novembre, le rappel de lots de quelques dizaines de conserves artisanales de terrine de porc.

Cette décision a été prise à la suite d'un cas suspect de botulisme chez une personne ayant consommé une conserve de terrine.

Il s’agit d’une affection neurologique rare, pouvant être mortelle, qui se manifeste par une sécheresse buccale, une atteinte oculaire et des troubles digestifs et neurologiques.

Ce vendredi 1er novembre, la préfecture de l'Isère a ordonné le rappel de lots de quelques dizaines de conserves artisanales de terrine de porc. Celles concernées sont commercialisées à la ferme "Chez Barbier" au Mottier, près de Voiron.

Rappel de lots après un cas suspect de botulisme alimentaire

Cette décision a été prise à la suite d'un cas suspect de botulisme chez une personne ayant consommé une conserve de terrine. Il s’agit d’une affection neurologique rare mais pouvant être mortelle. Selon l’Institut Pasteur, le botulisme est mortel dans 5 à 10 % des cas.Le botulisme est provoqué par une bactérie appelée Clostridium botulinum (C. botulinum), qui se développe dans des conditions anaérobies, c’est-à-dire en absence d’oxygène. Ainsi, elle se multiplie et produit des toxines à l’origine de la maladie. Aujourd’hui, il y a sept types connus de botulisme, dont quatre qui touchent l’Homme.

Des analyses menées par l’Institut Pasteur dans les restes de terrine de porc ont confirmé "la présence de toxine botulique et de la bactérie produisant la toxine”, d'après la préfecture. La personne touchée a été prise en charge médicalement après l’apparition des symptômes.

Botulisme : éviter "les boîtes de conserve déformées/bombées ou celles dégageant une odeur suspecte"

En fonction du type de botulisme, les symptômes ne sont pas les mêmes. Ceux liés au botulisme alimentaire se manifestent quelques jours - le plus souvent 12 à 48 heures mais cela peut prendre jusqu’à 8 jours, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) - après l’ingestion des toxines. Ces signes sont une sécheresse buccale accompagnée d’un défaut de déglutition, voire d’élocution, une atteinte oculaire, des troubles digestifs et neurologiques.

Ainsi, la préfecture d’Isère recommande à tous les consommateurs de ces conserves artisanales de terrine de porc de consulter un médecin en cas d’apparition des symptômes du botulisme. La prise en charge doit être immédiate car le botulisme peut évoluer rapidement.

Parmi les conseils de l’Anses pour éviter le botulisme, l’instance de santé recommande de "ne pas consommer les boîtes de conserve déformées/bombées ou celles dégageant une odeur suspecte à l'ouverture”. Si les bocaux sont en verre, il faut entendre le bruit provoqué par l’entrée d’air à l’ouverture, sinon jetez-le. Enfin, il faut respecter la chaîne du froid pour les produits cuits mais non stérilisés comme les plats cuisinés ou le pâté.