Botulisme : attention, ces conserves de canard sont rappelées dans plusieurs départements

15 produits fabriqués par La ferme au délice royal font l'objet d'un rappel en raison "d'un risque botulique", alerte le site gouvernemental Rappel Conso. Il s’agit notamment de foie gras, de terrines et de confit de canard.

Rappel : des conserves de canard présentant un "risque botulique"

"Ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes. Ils sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs", peut-on également lire sur la page web. "Il ne faut plus les consommer", indiquent donc les experts en santé publique.

Il y a cinq mois, des sardines en conserve servies dans un restaurant bordelais avaient déjà déclenché une quinzaine de cas de botulisme. "À ce jour, une personne est décédée et 8 personnes ont été hospitalisées" précise la direction générale de la santé (DGS). "Tous les cas ont fréquenté le même établissement à Bordeaux entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre 2023 et tous les cas ont consommé des sardines en bocal réalisées artisanalement par le restaurateur", ajoute l’institution.



Rappel des conserves de canard : quels sont les symptômes du botulisme ?

Le temps d’incubation du botulisme alimentaire peut aller de quelques heures à quelques jours. Il n’y a habituellement pas de fièvre mais les symptômes de cette pathologie comprennent, à des degrés variables :

- des signes digestifs précoces pouvant être fugaces (douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée),

- une atteinte oculaire (défaut d’accommodation, vision floue ou double),

- une sécheresse de la bouche accompagnée d’un défaut de déglutition voire d’élocution,

- des symptômes neurologiques (fausses routes, paralysie plus ou moins forte des muscles).

"Le traitement du botulisme est essentiellement symptomatique et requiert, dans les formes sévères, des soins respiratoires intensifs avec ventilation assistée. L’administration d’antitoxine botulique dans les heures ou les premiers jours après le début des symptômes peut permettre de raccourcir le temps d’hospitalisation", précise la DGS.



Le botulisme alimentaire est la forme la plus fréquente en France. Les autres modes de transmission (par blessure, respiratoire, iatrogène) sont exceptionnels.



"Le botulismes est causé par des aliments conservés permettant une croissance de C. botulinum avec production de toxine, mais aussi n’ayant pas subi de traitement thermique prolongé et non acide tels que les conserves de préparation familiale, les salaisons (viande, poisson) ou encore les denrées sous vide et réfrigérées", précise le directeur de recherches à Institut Pasteur Michel-Robert Popoff dans la Revue du Praticien.