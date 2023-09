Botulisme : 1 mort et plusieurs malades après avoir «consommé des sardines en bocal»

L'ESSENTIEL La Direction générale de la santé a alerté sur dix cas suspectés de botulisme alimentaire.

Les personnes intoxiquées ont toutes fréquenté le même établissement de restauration à Bordeaux et consommé des sardines en bocal.

Le botulisme est pathologie neurologique aigüe due à une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum

Près de dix cas suspectés de botulisme alimentaire ont été enregistrés par la Direction générale de la santé (DGS) entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre. Pour l’heure, un patient est décédé et huit personnes sont hospitalisées à Bordeaux et en Île-de-France, dont sept personnes en réanimation ou en unité de surveillance continue. "Tous les cas ont fréquenté le même établissement à Bordeaux entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre 2023 (Restaurant 'TCHIN TCHIN WINE BAR', bar très prisé de la clientèle anglo-saxonne) et tous les cas ont consommé des sardines en bocal réalisées par le restaurateur (fabrication artisanale)", a expliqué la DGS dans un communiqué publié le mardi 12 septembre.

L’apparition d’autres cas de botulisme n’est pas exclue

Le botulisme est pathologie neurologique aigüe due à une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum. En cas d’intoxication, des symptômes, d’intensité variable, peuvent survenir comme :

des signes digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée);

des signes digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée); une atteinte oculaire (défaut d’accommodation, vision floue ou double) ;

une atteinte oculaire (défaut d’accommodation, vision floue ou double) ; une sécheresse de la bouche associée à un défaut de déglutition ;

une sécheresse de la bouche associée à un défaut de déglutition ; des manifestations neurologiques (fausses routes, paralysies des muscles).

Dans un post publié sur X, l’ancien Twitter, le Dr Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux, a affirmé que le décès lié à l’intoxication a eu lieu en région parisienne, et qu’un nouveau cas a été signalé en Espagne, toujours rattaché au "foyer bordelais". Comme l’a indiqué la DGS, le signalement "d’autres cas, dans les prochains jours, en lien avec cet établissement n’est pas exclu."

Mon message posté il y a5 minutes est déjà obsolète : un nouveau cas en Espagne (toujours rattaché au foyer Bordelais) vient de nous être rapporté… https://t.co/R1viesGnxg — benjamin Clouzeau (@clouzeau_b) September 12, 2023

Botulisme : des analyses biologiques sont en cours

Selon la DGS, des analyses sont réalisées par le Centre National de Référence du Botulisme, afin d’obtenir la confirmation biologique du botulisme. Des investigations ainsi que des prélèvements alimentaires sont également en cours d’analyse par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

La prise en charge du botulisme repose principalement sur un traitement symptomatique. Concernant les formes graves de la maladie, des soins respiratoires intensifs avec ventilation assistée peuvent être effectués.