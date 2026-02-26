Nos premières habitudes alimentaires ont un impact plus profond qu’on ne le pense

Le plus tôt est le mieux. En matière d’alimentation, il serait important d’adopter de bonnes habitudes dès l’enfance. C’est ce qu’a démontré une équipe de recherche de l’université de Cork en Irlande, dans une étude parue dans Nature Communications.

"Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un environnement saturé d'aliments riches en graisses et en sucres, facilement accessibles et largement mis en avant, résument les auteurs en préambule de leur étude. Des fêtes d'anniversaire aux célébrations scolaires, en passant par les événements sportifs et même les récompenses pour bonne conduite, ces aliments font désormais partie intégrante du quotidien des enfants." À travers leurs travaux, ils ont souhaité comprendre les effets à long terme de ce type d’alimentation sur les comportements alimentaires.

Quels sont les effets d'une alimentation déséquilibrée pendant la petite enfance ?

Pour ce faire, ils ont réalisé un essai avec des souris de laboratoire. Ces chercheurs ont constaté que l'exposition à un régime riche en graisses et en sucres durant la petite enfance entraînait des "altérations persistantes du comportement alimentaire à l'âge adulte". Elles étaient liées à des perturbations durables de l'hypothalamus, "une région cérébrale impliquée dans la régulation de l'appétit et l'équilibre énergétique", précisent-ils.

Ces effets persistaient jusqu’à l’âge adulte : selon eux, cela signifie qu'il y a un risque accru d’obésité à long terme. "Nos résultats montrent que notre alimentation durant l'enfance a une réelle importance, souligne le Dr Cristina Cuesta-Martí, autrice principale de l'étude. Un déséquilibre alimentaire précoce peut avoir des effets cachés et durables sur le comportement alimentaire, effets qui ne sont pas immédiatement visibles par le seul biais du poids."

Agir sur le microbiote pour adopter de meilleurs comportements alimentaires

Mais selon les auteurs, il serait possible d’inverser cet effet en ciblant le microbiote intestinal. Dans leur essai sur les souris, ils ont testé différents types d’action sur les bactéries qui le composent. Selon eux, certaines souches probiotiques améliorent la composition du microbiome et permettent de contrer les effets négatifs d'une alimentation déséquilibrée pendant l'enfance.

Certains de ces composés sont naturellement présents dans les aliments comme les oignons, l'ail, les poireaux, les asperges et les bananes. "Nos résultats montrent que cibler le microbiote intestinal peut atténuer les effets à long terme d'une alimentation déséquilibrée durant la petite enfance sur les comportements alimentaires ultérieurs, résume le Dre Harriet Schellekens, co-autrice de l’étude. Favoriser un microbiote intestinal sain dès la naissance contribue à maintenir des comportements alimentaires plus sains à l'âge adulte."