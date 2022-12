Habitudes alimentaires : 2 choses à ne jamais faire à table avec votre enfant

L'ESSENTIEL Selon l'étude, il est primordial d'aider les enfants à reconnaître la sensation de satiété.

Evitez le chantage alimentaire. Cette pratique risque de les habituer à la suralimentation, selon les expertes.

Votre enfant fait la grimace dès que des aliments verts sont mis dans son assiette ? Vos repas finissent souvent par des pleurs ou des cris ? Et, vous ne savez plus quoi faire ? Les chercheuses Leslie A. Frankel et Ritu Sampige de l'université de Houston ont trouvé la meilleure méthode pour apprendre aux enfants à avoir une relation saine avec la nourriture : faire appel à l’alimentation réactive.

L’alimentation réactive : qu’est-ce que c’est ?

L’alimentation réactive consiste à aider l’enfant à reconnaître la sensation de satiété et à comprendre l'importance de répondre à ces signaux de façon appropriée. Le moyen le plus simple pour clarifier ce concept est peut-être de donner des exemples de son contraire et donc à éviter, soit l'alimentation non réactive :

demander à l’enfant de toujours finir son assiette ; promettre un bon dessert pour le convaincre de manger des légumes ou faire ses corvées.

"Nous considérons que ces types de pratiques d'alimentation non réactives sont moins optimales, car elles annulent la capacité des enfants à réguler en interne la quantité de nourriture qu'ils doivent consommer", explique Ritu Sampige.

Avoir une attitude positive et réactive à table

Pour aider son enfant à avoir une bonne relation avec la nourriture, il faut avoir soi-même une attitude positive à table. "Les adultes guident l'ambiance du repas par des attitudes qu'ils apportent à la table familiale, même lorsqu'ils ne s'en rendent pas compte. Rester positivement impliqué avec ses enfants tout au long des repas en famille peut faire des différences durables", assure les expertes dont les travaux ont été présentés dans la revue Appetite.

"Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Les parents ont tendance à utiliser de nombreuses tactiques pour amener leurs enfants à manger et à bien se comporter ou encore à faire ce qu’on attend d'eux. La principale différence est le niveau auquel ils sont engagés au moment des repas et leur capacité à éviter les comportements alimentaires “insensibles” et le principe de récompenses alimentaires", précise Leslie A. Frankel.

Leur recherche montre que les adultes qui sont le plus capables d'être réactifs aux besoins des enfants, ont tendance à mieux les guider vers une alimentation saine et équilibrée.

"La nourriture est souvent au centre des moments de fêtes, et c'est une belle chose. C'est le cas des sorties en famille pour aller manger une glace et les moments joyeux que les enfants passent à table avec leur famille et leurs amis. Le facteur important n'est pas d'adhérer trop strictement aux règles - ou de s'attendre à ce que chaque repas se passe bien - mais d'aider les parents à s'orienter vers des pratiques d'alimentation qui prennent en compte le sens inné des enfants quant au moment d'arrêter de manger ainsi que les rituels de repas partagés avec toutes les personnes autour de la table", conclut l’experte.