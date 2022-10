Enfant qui s'étouffe : ne surtout pas mettre les doigts dans la bouche pour l'aider

L'ESSENTIEL Chaque année dans l’Union européenne, quelques 50 000 enfants (de 14 ans ou moins) ont un épisode d’étouffement.

La majorité des décès par étouffement et suffocation surviennent dans la première année de vie.

C’est un réflexe que l’on peut avoir, mais qui s’avère dangereux : mettre les doigts dans la bouche d'un enfant qui s'étouffe pour retirer l’objet. Or, c’est tout sauf une bonne idée d’après Nikki Jurcutz, ambulancière et fondatrice de la Tiny Hearts Foundation.

Mettre les doigts dans la bouche pousse l'objet plus loin dans les voies respiratoires

Sur TikTok, elle a fait une démonstration pour informer les gens de ce fait peu connu :"Faire sortir la nourriture avec les doigts peut l'enfoncer davantage", a-t-elle expliqué, rendant encore plus difficile le sauvetage de l'enfant en détresse.

À la place, il faut donner des coups dans le dos et des poussées sur la poitrine de l'enfant, montre-t-elle dans la vidéo reprise par Mail Online qui partage cette histoire. On la voit en effet faire sortir efficacement une tomate cerise d’un tube très étroit qui représente les voies respiratoires d’un enfant :"Ce tube est de la taille des voies respiratoires d'un enfant. Si votre enfant a une obstruction complète, l'air ne peut ni entrer ni sortir", explique Mme Jurcutz pendant la démonstration.

Couper la nourriture en petits morceaux est indispensable

Sur le réseau social, les retours des internautes ont été unanimes :"C'est une excellente démonstration de la raison pour laquelle cette méthode est la meilleure, merci", a déclaré l’un d’eux. Un autre ajoute : "Pour la première fois, j'ai bien compris la manœuvre à effectuer, grâce à cette brillante démonstration. Merci". "Je suis infirmière et c'est la meilleure représentation que je n'ai jamais vue", a ajouté une femme.

Un autre utilisateur de TikTok a conseillé de toujours couper les fruits avant de les consommer afin d'éviter qu'un trop gros morceau ne se coince :"Coupez en quatre les petits aliments entiers, coupez-les en quartiers et en quartiers longs. Vous pouvez vous en sortir avec des moitiés pour la plupart des myrtilles et des framboises".

Cinq claques dans le dos permet de faire tousser et expulser l'objet

La Croix-Rouge Française apporte des précisions sur le comportement à avoir :"Donnez un maximum de cinq claques dans le dos de la victime. Après chaque claque, vérifiez si tout rentre dans l'ordre. Si les claques dans le dos n'ont pas d'effet, effectuez un maximum de cinq compressions abdominales. Si le problème n'est toujours pas résolu, alternez cinq claques dans le dos et cinq compressions abdominales." Ces informations précieuses sont valables sur les enfants de plus d’un an et les adultes.