Hand spinner : une maman alerte sur les risques d'étouffement

Une fillette de dix ans a avalé une partie de son hand spinner. Sa mère alerte sur les dangers de ce jouet devenu très populaire.

Il fait fureur dans les cours de récréation. Le hand spinner, objet purement ludique ou jeu anti-stress pour enfants agités, le débat n’est toujours pas tranché, mais toujours est-il qu’il peut également s’avérer dangereux. Aux Texas, une maman s’est fait l’écho de la mésaventure arrivée à sa fille de 10 ans, amatrice de ces toupies à trois alvéoles que l’on peut faire tourner entre ses doigts.

Britton a en effet dû être opérée après avoir avalé une pièce de son hand spinner. Sur Facebook, la mère de famille raconte la grosse frayeur qu’elle a eue, et dont seuls les enfants ont le secret.





Une bague dans l'œsophage

« Nous étions dans la voiture quand j'ai soudain entendu Britton faire un drôle de bruit, à l'arrière. Dans le rétroviseur, je vois qu'elle devient toute rouge, et qu'elle essaie de retirer quelque chose de sa bouche. Je me suis immédiatement arrêtée. Elle montrait sa gorge, en disant qu'elle avait avalé quelque chose. Elle avait mis un morceau de son hand spinner dans sa bouche pour le nettoyer et un morceau s'est détaché ».

La mère s’est donc précipitée aux urgences, où une radio a permis de confirmer le diagnostic : une grosse bague métallique logée dans l’œsophage de la petite fille. Britton a dû subir une endoscopie afin de déloger le bout de jouet de sa gorge.

Au final, plus de peur que de mal, donc. Mais la mère souhaite alerter sur les dangers potentiels des hand spinner. « Ils sont très populaires en ce moment, donc tout le monde en veut un », souligne-t-elle, en incitant les adultes à la plus grande des prudences. Antistress, la toupie ? Pas pour tous !