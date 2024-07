L'ESSENTIEL La cyberdépendance (ou dépendance à Internet) peut être définie comme une utilisation récurrente et persistante des multiples applications d’Internet dont l’usage devient une conduite difficilement contrôlable.

Cet état peut avoir un impact négatif sur le cerveau des adolescents.

Chez les adolescents accros à Internet, une connectivité accrue a été observée dans les régions liées au système de récompense telles que le noyau accumbens et le noyau caudé.

La dépendance à Internet est associée à une altération de la connectivité cérébrale chez les adolescents, d’après une nouvelle enquête.

"Le principal enseignement que j'espère que les gens tireront de cette étude est que les adolescents accros à Internet présentent des changements dans leur cerveau qui peuvent affecter profondément leur développement et leur comportement", a déclaré l’auteur de l’étude Max L. Y. Chang. "Malgré ces conclusions, il est important de comprendre qu'Internet n'est pas une entité entièrement bonne ou entièrement mauvaise", ajoute-t-il.

"En ce qui concerne la dépendance à Internet, de nombreux mécanismes sous-jacents sont encore largement incompris", poursuit-il.

Addiction à Internet et cerveau : quel est l'intérêt de la méta-analyse ?

Pour parvenir à ces déductions, son équipe a réalisé une méta-analyse. Cette technique statistique combine les résultats de plusieurs études scientifiques afin d'obtenir une compréhension plus complète d'une problématique particulière. Cette approche est particulièrement utile dans les domaines où les essais sont de petite taille, car elle permet d'atténuer cette limite et de produire une synthèse plus fiable.



Pour cette méta-analyse, les scientifiques ont recherché dans des bases de données telles que PubMed ou PsycINFO des études portant sur des jeunes âgés de 10 à 19 ans ayant été officiellement diagnostiqués comme dépendants à Internet. Après une première recherche ayant abouti à 238 articles, ils ont appliqué leurs critères d'inclusion et d'exclusion et ont réduit le nombre d'études éligibles pour leur analyse à 12.

Les résultats indiquent que l'addiction à Internet a été associée à une altération du cortex cingulaire postérieur, qui présentait chez les adolescents dépendants des schémas de connectivité modifiés. En outre, une connectivité accrue a été observée chez les mêmes personnes dans les régions liées au système de récompense telles que le noyau accumbens et le noyau caudé.



Addiction à Internet et cerveau : qu'est-ce que la cyberdépendance ?

"La cyberdépendance (ou dépendance à Internet) peut être définie comme une utilisation récurrente et persistante des multiples applications d’Internet dont l’usage devient une conduite difficilement contrôlable avec pour conséquence une souffrance cliniquement significative", indique le CHU de Nantes.

Pour le moment, seule la dépendance liée à l’usage des jeux vidéo est reconnue dans le manuel diagnostique (annexe DSM-5) et la CIM-11 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).