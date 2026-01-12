Les mères qui allaitent seraient mieux protégées contre la dépression

L’allaitement est bénéfique pour l’enfant, mais il le serait aussi pour la mère. Dans BMJ Open, des chercheurs montrent que les femmes ayant nourri leur enfant au sein ont moins de risque de dépression et d’anxiété. Cet effet protecteur pourrait durer jusqu’à dix ans après la grossesse.

Quels sont les effets de l'allaitement sur la santé mentale à long terme ?

Dans un communiqué, ils rappellent que les effets bénéfiques de l’allaitement sur la santé mentale juste après la naissance sont connus depuis longtemps. Cette équipe de l’University College de Dublin a voulu comprendre s’ils persistaient à long terme. Pour le savoir, ils ont suivi 168 femmes pendant 10 ans, recrutées dès le début de leur grossesse. Elles et leurs enfants ont été suivis à différentes étapes : à 3 et 6 mois, puis 2, 5 et 10 ans après la naissance. Les scientifiques ont renseigné différentes informations sur la durée de l’allaitement pour chacune d’elles. À chaque examen, les mères ont également rempli un questionnaire détaillé sur leur état de santé, notamment mentale. Elles ont aussi donné des informations sur leur alimentation et leur niveau d'activité physique, des facteurs pouvant avoir un impact sur le bien-être psychologique.

Anxiété et dépression : l'allaitement réduit le risque jusqu'à dix ans après la grossesse

Près des trois quarts des femmes ont déclaré avoir allaité au moins une fois, et plus d'un tiers des participantes ont expliqué avoir allaité au moins 12 mois au cours de leur vie. Parmi les participants, 13 % ont signalé des symptômes de dépression ou d'anxiété lors de la consultation de suivi à 10 ans, et 35 autres en ont rapporté à un autre moment du suivi. "L'analyse des données a montré que les femmes souffrant de dépression et d'anxiété dix ans après la grossesse étaient moins susceptibles d'avoir allaité et avaient une durée d'allaitement (exclusif ou non) plus courte au cours de leur vie", observent les auteurs. Concrètement, chaque semaine d'allaitement exclusif était associée à une diminution de 2 % de la probabilité de déclarer des symptômes de dépression ou d’anxiété.

Allaitement : des bienfaits multiples sur la santé des mères

"Il est probable que cette association soit multifactorielle, car de nombreux facteurs socio-économiques et culturels influencent à la fois l'allaitement et la santé mentale, soulèvent les auteurs. De plus, les femmes ayant des antécédents de dépression et d'anxiété présentent un risque moindre de réussite de l'allaitement, ce qui renforce cette association." Selon eux, l’allaitement peut améliorer la santé des mères tout au long de la vie, en réduisant aussi les risques de diabète et de maladies cardiaques. "La possibilité que l'allaitement puisse encore réduire le fardeau considérable de la dépression sur les individus, les familles, les systèmes de santé et les économies ne fait que renforcer l'argument en faveur de la promotion de l'allaitement par les décideurs politiques", concluent-ils.