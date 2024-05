Ces 5 habitudes assurent une bonne santé mentale

En cherchant à déterminer ce que les gens peuvent faire chaque jour pour prendre soin de leur santé mentale, Nick Titov, professeur de psychologie à l'université Macquarie (Australie), a identifié cinq habitudes essentielles pour être bien dans sa tête et dans sa vie. Il les a surnommées “The Big 5”.

Pensées saines, planification, exercice… : la routine qui booste la santé mentale

Les travaux de Nick Titov ont montré qu’avoir des activités qui apportent un sentiment d’accomplissement, de joie ou de satisfaction est bénéfique pour la santé mentale. Faire quelque chose qu’on aime, aide à diminuer le stress. L’expert australien propose par exemple de lister les activités appréciées – mais parfois abandonnées par manque de temps – et de les intégrer dans son emploi du temps. Cela peut être des choses simples qui détendent ou font sourire ou rire comme écouter votre musique préférée, lire votre livre préféré, regarder votre film préféré...

Pour booster sa santé physique, il faut également adopter une pensée saine, selon lui. "Cela implique de penser de manière réaliste à nous-mêmes, au monde et à l’avenir, et de nous traiter avec respect, en particulier dans les situations difficiles", explique l’expert dans son communiqué.

L’autre élément pour vivre plus sereinement est d’avoir un objectif qui est motivant et donne envie de se projeter. "Lorsque nous nous sentons stressés ou déprimés, nous avons tendance à penser au passé ou à nos problèmes actuels, et non à l'avenir", indique le programme "Big 5", établi après l’évaluation des données de plus de 20.000 personnes. Et si vous n’avez pas de grands plans pour votre futur... pas de panique. L’expert propose de fixer trois objectifs plaisants pour le demain comme lire le journal, faire une promenade, réussir à se lever tôt puis d’apprécier leur réalisation.

Bien-sûr, une bonne santé mentale passe aussi par des routines saines et une bonne hygiène de vie comme manger sainement, se coucher à une heure régulière, dormir suffisamment et faire de l’exercice.

Et pour finir, il ne faut pas oublier que l’Homme est un être social. Ainsi, échanger et rencontrer régulièrement ses amis et sa famille sont de moyens très efficace pour maintenir un bon équilibre psychologique.

Pour l’expert, il faut intégrer ces activités dans son planning au moins quatre ou cinq fois par semaine pour s’assurer une santé mentale optimale.

Une baisse rapide du bien-être lorsque ces activités sont limitées

La dernière étude du professeur Titov, publiée dans la revue Behaviour Research and Therapy, confirme que ces cinq activités sont primordiales pour le bien-être psychique. Il a demandé à 26 personnes sans trouble de limiter toutes leurs occupations liées aux Big 5 pendant 4 semaines. Les volontaires recevaient régulièrement des appels téléphoniques et répondaient à des questionnaires sur leurs activités ainsi que leurs symptômes de dépression et leur bien-être. Les résultats ont été si prononcés qu'il a été décidé de réduire la taille de l'échantillon à 12 et la durée de l'étude à deux semaines.

"Pour les personnes qui ont restreint leurs activités des Big 5 d'au moins 25 %, nous avons constaté une baisse significative du bien-être mental, explique le professeur Titov. Personne n'a utilisé le mot dépression, mais ils nous ont tous dit : je me bats".

L’état d’un participant s’était tellement détérioré en une semaine qu’il lui a été demandé d'entamer immédiatement la phase de récupération qui marquait la reprise des activités Big 5. Parmi ceux qui ont tenu les deux semaines, seulement quatre participants restaient dans la fourchette saine dans la mesure de la dépression. Cinq étaient classés en dépression légère et trois en dépression modérée. Ce qui est associé à un risque accru de diagnostic clinique de dépression.

Leur état a commencé à s’améliorer dès qu’ils ont pu reprendre leur routine bien-être, mais le retour au niveau de base a pris plus de temps pour certaines personnes. "Nous nous attendions à une légère diminution du bien-être, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’il diminue si rapidement, ni qu’il faille autant de temps que le rétablissement de certaines personnes", conclut l’auteur principal.