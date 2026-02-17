Jeûne intermittent : est-il vraiment efficace pour perdre du poids ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont repris 22 essais cliniques pour évaluer l'efficacité du jeûne intermittent dans la perte de poids.

Le jeûne intermittent ne semblait pas avoir d'effet cliniquement significatif sur la perte de poids.

Peu d'études ont examiné les résultats à long terme du jeûne intermittent.

Pour de nombreuses stars et influenceurs, il n’y a pas de doute : le jeûne intermittent est une aide précieuse pour retrouver la forme, et surtout la ligne. Toutefois, les bienfaits amaigrissants de cette pratique qui consiste à alterner des périodes de restriction et des périodes d'alimentation normale, soulèvent des questions chez les scientifiques. C’est pourquoi une équipe de chercheurs a voulu étudier de plus près ses effets en matière de perte de poids.

Et pour eux, le jeûne intermittent ne mérite pas sa réputation et le battage médiatique qui le suit ces dernières années.

Perte de poids : le jeûne intermittent ne serait pas très efficace

Afin de faire le point sur les effets du jeûne intermittent, les scientifiques ont repris les données de 22 études impliquant 1.995 adultes en surpoids en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, en Australie et en Amérique du Sud. Ces recherches ont examiné de multiples formes de jeûne intermittent, y compris le jeûne tous les deux jours, le jeûne périodique et l'alimentation limitée dans le temps. Les participants étaient majoritairement suivis jusqu'à 12 mois.

Les chercheurs ont comparé ces données aux résultats obtenus avec des conseils diététiques traditionnels et à l'absence d'intervention. Résultat : le jeûne intermittent "ne semble pas avoir d'effet cliniquement significatif sur la perte de poids" par rapport à ces derniers.

"Le jeûne intermittent ne semble tout simplement pas fonctionner pour les adultes en surpoids ou obèses qui essaient de perdre du poids", explique Luis Garegnani, auteur principal de l'étude dans un communiqué.

Pas assez de données pour émettre des recommandations

L’auteur de l’étude parue dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews explique "le jeûne intermittent peut être une option raisonnable pour certaines personnes, mais les données actuelles ne justifient pas l'enthousiasme que l'on observe sur les réseaux sociaux."

Il remarque également que peu des différents essais qu’il a passés au crible, ont examiné les effets à long terme du jeûne intermittent. Or, comme il le rappelle : l’obésité est une maladie chronique. "Les essais à court terme ne permettent pas d'orienter efficacement les décisions à long terme des patients et des cliniciens", conclut-il.

"Au vu des données actuelles, il est difficile de formuler une recommandation générale, ajoute sa consœur Eva Madrid. Les médecins devront adopter une approche au cas par cas lorsqu'ils conseilleront un adulte en surpoids sur la perte de poids."