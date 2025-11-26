Jeûne : il faudrait qu'il dure plusieurs jours pour être efficace

Le jeûne est devenu une tendance ces dernières années. Pourtant, la privation temporaire de nourriture est une pratique ancienne. Aujourd'hui le sujet continue de diviser les scientifiques. Dans Nature Metabolism, des chercheurs expliquent avoir découvert des changements physiologiques consécutifs à cette abstinence.

Au bout de combien jours le jeûne alimentaire fait-il effet ?

"Pendant le jeûne, l'organisme modifie sa source et son type d'énergie, passant des calories consommées à l'utilisation de ses réserves de graisse", précisent-ils. Pour le comprendre, ils ont recruté 12 volontaires : ceux-ci ont suivi un jeûne hydrique de sept jours, c’est-à-dire qu’ils ont bu uniquement de l’eau pendant cette période. "Les volontaires ont été suivis quotidiennement afin d'enregistrer les variations des taux d'environ 3.000 protéines dans leur sang avant, pendant et après le jeûne", indiquent les auteurs.

À l’issue des trois premiers jours, les scientifiques ont constaté un changement de source d’énergie, avec une mobilisation des graisses stockées. Après ces trois premiers jours, des modifications des niveaux de protéines dans l'organisme ont été observées : certaines d’entre elles étaient liées aux structures des neurones dans le cerveau. "Pratiqué en toute sécurité, le jeûne est une méthode efficace pour perdre du poids, estime Claudia Langenberg, directrice de l'Institut de recherche universitaire en santé de précision de Queen Mary (PHURI), et co-autrice de l’étude. Nos résultats confirment les bienfaits du jeûne sur la santé, mais ceux-ci n'étaient visibles qu'après trois jours de restriction calorique totale, soit plus tard que nous le pensions auparavant."

Les risques liés au jeûne alimentaire

Tous les scientifiques ne partagent pas cet avis. Sur le site des Hôpitaux Universitaires de Genève, le Pr Claude Pichard, responsable de l’unité de nutrition dans cet établissement, alerte sur les risques liés au jeûne. Il rappelle qu’il s’agit d’un stress pour l’organisme. "Jeûner plus de trois jours est dangereux, surtout chez les personnes qui ont peu de graisse et de muscles, prévient-il. Le corps 'se mange lui-même', c’est une espèce d’auto-cannibalisme !" À court terme, cela prive l’organisme d’apports nutritifs nécessaires et à long terme, cela peut avoir des effets significatifs. "La privation en calcium, par exemple, porte atteinte à la formation et la solidité des os" précise-t-il. Pour ce spécialiste, le jeûne n’apporte "aucun bénéfice pour la santé". "Une seule nuance est à faire : il est possible que, dans le futur, certains traitements (la chimiothérapie par exemple) soient plus efficaces en étant associés à des périodes de jeûne très précises, complète-t-il. Mais aujourd’hui la question reste très controversée."