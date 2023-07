Jeûne hydrique : «Tout le monde ne peut pas le faire, cela reste une méthode dangereuse»

- Pourquoi Docteur : Récemment, Karine Le Marchand, animatrice de télévision, a vanté sur son compte Instagram les mérites du jeûne hydrique qui lui aurait fait perdre deux kilos. Mais de quoi s’agit-il ?

Elsa Orivel : Le jeûne hydrique est une démarche qui consiste à retirer tous les aliments solides de son alimentation. En clair, les pratiquants ne peuvent qu’ingérer des liquides. Étant donné que l’on ne mange plus, on met tout le système digestif à l’arrêt, ce qui permet aux intestins et à l’estomac de se reposer.

- Combien de temps peut-on le faire ?

Pour rappel, on peut parler de jeûne lorsque ce dernier dure 24 heures. Dans le cadre du jeûne hydrique, il est possible de ne rien manger de solide pendant trois à six jours. Mais attention, cette méthode ne peut pas être réalisée seul. Elle doit être effectuée dans des centres où les patients sont encadrés par des professionnels, notamment des naturopathes, qui les suivent tout au long de la cure.

- Quelles boissons peut-on consommer dans le cadre du jeûne hydrique ?

Les personnes faisant le jeûne hydrique n’ont pas le droit de boire de jus de fruits, de café ou de thé. En revanche, ils peuvent boire de l’eau, des tisanes au thym, au romarin, aux queues de cerise ou à la prêle, qui ont des vertus drainantes.

- Existe-t-il une préparation particulière avant de jeûner ?

Avant de se lancer, il convient de préparer son corps à jeûner. On n’arrête pas de manger du jour au lendemain. Une semaine avant de commencer le jeûne hydrique, il faut réduire crescendo ce que l’on mange. Par exemple, on retire d’abord les viandes et les produits laitiers de notre alimentation, puis les féculents et les légumes à la fin. Ensuite, on peut ne plus manger d’aliments solides. Il faut savoir qu’au bout de trois ou quatre jours de jeûne, on a moins faim, car l’estomac arrête sa sécrétion normale.

- Peut-on manger normalement le lendemain du jeûne hydrique ?

La reprise alimentaire immédiate est assez compliquée. Ainsi, on suit les mêmes étapes de la préparation, mais à l’envers. Le premier jour, il faut privilégier les crudités, et au bout de trois jours, on peut de nouveau consommer du riz et des poissons. On attend encore un peu avant d’ingérer de l’alcool, du café, des aliments gras et sucrés, car le foie peut avoir du mal à les supporter, ce qui peut provoquer des nausées et des maux de tête.

- Quels sont ses bienfaits ?

Lorsque le jeûne hydrique est bien encadré et réalisé par une personne en bonne santé, il permet de détoxifier son organisme. En clair, le fait de mettre le système digestif au repos et de boire beaucoup d’eau permet d’éliminer les toxines. Ne plus manger d’aliments sucrés aide aussi à retrouver de l’énergie. D’après des recherches, le jeûne serait également efficace contre les maux de tête, la dépression et le burn-out. Il aiderait aussi à arrêter de fumer.

- Le jeûne hydrique favorise-t-il la perte de poids ?

Cette méthode permet de perdre quelques kilos, car elle oblige le foie à nettoyer les cellules. Cependant, on risque de les reprendre rapidement après la reprise alimentaire. En clair, le jeûne hydrique n’est pas la solution miracle pour perdre du poids. Bien au contraire, il peut déclencher des troubles du comportement alimentaire.

- Est-il compatible avec le sport ?

En cas de jeûne, il est déconseillé de pratiquer une activité sportive intense. En revanche, cette pratique est compatible avec la marche, le yoga, la méditation ou le Qi gong, qui mobilisent le corps en douceur.

- En 2021, une femme de 44 ans est décédée lors d'une cure à Noyant-de-Touraine (Indre-et-Loire) organisée par un naturopathe. Quels sont les risques de cette méthode ?

Le jeûne hydrique est violent pour l’organisme. Cependant, il n’est pas possible de mourir de faim au bout de quelques jours, sauf si l’on souffre d’anorexie, car un adulte ayant des réserves normales peut rester en vie en ne mangeant pas de nourriture pendant 30 jours. En revanche, cette pratique peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et d’infections. Si le premier jour de la cure, le système digestif d’une personne constipée n’est pas complètement vidé grâce à la consommation d’une tisane, les intestins restent remplis et les selles sont bloquées pendant des jours. Cela peut provoquer une septicémie.

- Qui peut faire le jeûne hydrique ?

Tout le monde ne peut pas le faire, cela reste une méthode dangereuse. Elle est fortement déconseillée pour les personnes atteintes d’anorexie mentale, de boulimie et d’hyperphagie boulimique. Le jeûne hydrique est aussi contre-indiqué pour les femmes enceintes et allaitantes, les adultes souffrant de maladies rénales et hépatiques, les personnes âgées, les femmes carencées en fer et les adolescents.