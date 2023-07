Jeûne hydrique : l’effet yoyo assuré !

L'ESSENTIEL Un jeûne hydrique, qui dure de 5 à 20 jours, a entraîné une perte de poids légère à modérée de 2 à 10 %.

Chez certaines personnes, une reprise de poids a été observée en trois mois. Pour d’autres, seule une petite partie du poids perdu a été reprise après la fin du jeûne.

Les effets secondaires les plus courants étaient des maux de tête, des insomnies et la faim.

Le jeûne hydrique consiste à arrêter d’ingérer des aliments solides et à ne consommer que de l’eau ou des tisanes durant plusieurs jours consécutifs. Cette méthode, durant laquelle on doit être suivi par un professionnel, est souvent réalisée dans le but de détoxifier l'organisme. De nombreux adeptes affirment qu'il permet d’éliminer les toxines accumulées et de nettoyer le système digestif. Cependant, certains y ont recours pour perdre des kilos. Mais, selon des chercheurs de l'université de l'Illinois à Chicago, il n’est pas certain que cette perte de poids soit durable.

Le jeûne intermittent entraîne une perte de poids notable à court terme

Dans une étude, les scientifiques ont passé en revue huit recherches sur le jeûne hydrique afin de déterminer l'impact cumulatif de ce jeûne sur la perte de poids, ainsi que sur un certain nombre d'autres facteurs métaboliques. Selon leurs résultats, publiés dans la revue Nutrition Reviews, cette méthode a entraîné une perte de poids légère à modérée de 2 à 10 %.

Dans le détail, les personnes qui ont jeûné pendant cinq jours ont perdu de 4 à 6 % de leur poids, celles qui ont jeûné pendant sept à dix jours ont perdu de 2 à 10 % et celles qui ont jeûné pendant 15 à 20 jours ont perdu de 7 à 10 %. "Environ deux tiers du poids perdu correspondent à la masse maigre et un tiers à la masse grasse. La perte excessive de masse maigre suggère qu'un jeûne prolongé peut augmenter la dégradation des protéines musculaires, ce qui est préoccupant", peut-on lire dans les travaux.

Seules quelques recherches ont permis de savoir si les participants avaient repris le poids perdu à la fin du jeûne. Dans l'une d'entre elles, les volontaires ont repris en trois mois tout ce qu'ils avaient perdu lors d'un jeûne hydrique de cinq jours. Dans deux autres cohortes, seule une petite partie du poids perdu a été reprise.

Jeûne hydrique : des avantages métaboliques qui disparaissent rapidement

Les auteurs ont aussi observé que le jeûne hydrique a entraîné une forte augmentation des corps cétoniques circulants, à savoir des substrats alternatifs pour la couverture énergétique de nombreux tissus, comme le cerveau, le cœur ou les muscles squelettiques. Autre constat : la pression artérielle systolique et diastolique a diminué de façon constante avec un jeûne prolongé.

"Alors que certains essais démontrent une diminution du cholestérol LDL et des triglycérides, d'autres ne montrent aucun bénéfice. En ce qui concerne le contrôle glycémique, des réductions de la glycémie à jeun, de l'insuline à jeun, de la résistance à l'insuline et de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) ont été observées chez les adultes", a précisé l’équipe. Ces bénéfices métaboliques ont disparu peu de temps, soit trois à quatre mois, après la fin du jeûne hydrique, d’après les chercheurs.

En ce qui concerne les effets indésirables, des maux de tête, des insomnies et la faim ont été rapportés dans certaines études. "Le jeûne hydrique semble être une thérapie diététique modérément sûre qui peut produire une perte de poids cliniquement significative sur quelques jours ou semaines. Cependant, la capacité de ces protocoles à produire des améliorations durables des marqueurs métaboliques mérite d'être plus étudiée", ont conclu les scientifiques, qui ont encouragé les personnes souhaitant perdre du poids à se tourner plutôt vers le jeûne intermittent.