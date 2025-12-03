Voici tout le mal que le sucre fait à nos dents

L'ESSENTIEL Le sucre nourrit rapidement les bactéries responsables des caries.

Il provoque une acidité qui attaque l’émail des dents et forme une plaque difficile à éliminer.

Une bonne hygiène bucco-dentaire et une consommation modérée de sucre sont essentielles pour préserver ses dents.

Hier les bonbons d'Halloween, demain les confiseries de Noël et la galette des rois : la saison des fêtes est une véritable déferlante de sucre raffiné. Mais que se passe-t-il exactement dans notre bouche juste après avoir croqué dans un plaisir coupable ? Dans un article publié dans The Conversation, une équipe de chercheurs américains nous révèle les effets quasi immédiats du sucre sur nos dents... et sur les bactéries qui résident dans notre bouche.

Une acidité qui dissout l'émail en quelques secondes

"Dès les premières secondes après une bouchée de sucre ou une gorgée de soda, les bactéries de notre microbiote buccal commencent à utiliser ces sucres pour se développer et se multiplier", écrivent les microbiologistes José Lemos et Jacqueline Abranches, professeurs à l’Université de Floride. Ce processus, qui transforme le sucre en énergie, produit aussi une grande quantité d'acides. En l'espace d'une ou deux minutes, "l'acidité de la bouche grimpe ainsi à un niveau capable de dissoudre l'émail", ce revêtement de minéraux qui recouvre la surface de nos dents. Résultat de cette acidification : l’apparition de carries.

Heureusement, "la salive vient à la rescousse", éliminant l'excès de sucre et neutralisant les acides. Notre bouche héberge par ailleurs des bactéries bénéfiques qui "entrent en compétition avec les bactéries cariogènes pour l'espace et les ressources". Il n’empêche que cette défense naturelle a ses limites : une consommation fréquente de sucreries affaiblit les bonnes bactéries et donne un net avantage aux mauvaises.

Un biofilm qui s'accroche aux dents

Les bactéries responsables des caries ne se contentent pas de produire de l'acide : elles créent aussi "une couche collante appelée biofilm", une sorte de "forteresse accrochée aux dents". Cette structure rend l'élimination des bactéries très difficile sans brossage mécanique ou détartrage. Pire encore, "ce biofilm agit comme une barrière physique" qui empêche la salive de neutraliser les acides. Dans cet environnement, les bactéries nocives prospèrent, tandis que les bactéries utiles peinent à survivre. C'est le cercle vicieux de la carie : plus l'acide est présent, plus les minéraux de l'émail disparaissent, jusqu'à créer des cavités.

Des gestes simples pour préserver ses dents

Alors, comment préserver son sourire pendant la période des fêtes ? Les chercheurs recommandent de "réduire la consommation de sucre" et de "consommer les aliments sucrés pendant un repas plutôt qu'entre les repas", afin de bénéficier de l'effet protecteur de la salive. Ils conseillent aussi d'éviter de grignoter des produits sucrés toute la journée, surtout ceux contenant du sucre raffiné ou du sirop de maïs. Enfin, "un brossage régulier, surtout après les repas, et le passage du fil dentaire quotidien" sont essentiels pour limiter la plaque dentaire.