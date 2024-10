Halloween : 8 conseils pour protéger les dents du sucre des bonbons

L'ESSENTIEL À l'approche des festivités d'Halloween, des dentistes ont donné plusieurs recommandations pour réduire les risques de caries et autres troubles bucco-dentaires.

Il faut entre autres éviter les sucettes et les bonbons qui collent aux dents.

Il faut aussi encourager les enfants à se laver les dents après le grignotage des sucreries récoltées.

Si Halloween, célébré le 31 octobre, est l’une des fêtes préférées des enfants avec ses costumes et surtout sa chasse aux bonbons, leurs dents apprécient beaucoup moins. Les dentistes du The Royal College of Surgeons of England (RCS England) ont partagé leurs conseils pour limiter les caries et troubles dentaires post-festivités.

Halloween : les bonbons à éviter pendant la collecte

"Bien que nous ne voulons pas être trop draconiens à propos d'une nuit de festivités, cela doit être considéré comme une occasion et non comme la norme", explique le Dr Charlotte Eckhardt, cheffe de service dentaire du RCS England. Elle profite de cette intervention pour rappeler que le sucre est très problématique pour la santé bucco-dentaire. En effet, en plus d’être la première cause de caries, il augmente les risques de maladies des gencives (comme la parodontite) ou encore de jaunissement des dents.

Pour la spécialiste, certaines friandises sont à éviter pour préserver les quenottes des enfants. "L’une des meilleures choses que vous puissiez faire est d’éviter les sucettes, car leur consommation prolongée expose les dents des enfants au sucre plus longtemps, augmentant ainsi le risque de carie dentaire", indique-t-elle à la presse britannique. Les sucreries qui collent aux dents, comme les caramels, sont aussi à proscrire.

Mais attention, les bonbons ne sont pas les seuls ennemis des dents. Les sodas et les limonades peuvent également leur faire beaucoup de mal. Le RSC England conseille ainsi aux parents d’encourager leur progéniture à opter pour de l’eau plutôt que des boissons sucrées lors des fêtes d’Halloween. Et bien sûr, il faut également faire attention à ce que les enfants ne mangent pas leur "butin" en une seule fois.

Les professionnels ont également quelques recommandations pour les personnes qui distribuent des friandises à Halloween. Il faut limiter le nombre de bonbons offerts à chaque enfant. Une autre solution proposée pour réduire les risques de caries : prévoir des "alternatives telles que des autocollants ou de la pâte à modeler".

Halloween : les bons gestes à avoir après la fête pour éviter les caries

Après la fête et le grignotage des bonbons, un geste très connu réduit le risque de problèmes dentaires. Il s’agit tout simplement du lavage des dents. "Les parents doivent s’assurer que leurs enfants se brossent les dents avec un dentifrice au fluor avant d’aller au lit, même s’ils sont fatigués", rappellent les dentistes.

Et ils ont une solution pour inciter les jeunes chasseurs de bonbons à courir dans la salle de bain et à se laver. Il faut leur offrir après Halloween une nouvelle brosse à dents de leur couleur préférée ou portant un personnage de dessin animé.

11 % des élèves de grande section de maternelle et 12 % de ceux en CM2 ont au moins une dent cariée non soignée, selon un article de l’agence régionale de santé d’Île-de-France publié en juillet 2024. L’organisme note par ailleurs des inégalités importantes. En grande section maternelle, plus de 9 enfants de cadres sur 10 sont indemnes de caries, et uniquement 4 % d’entre eux en ont une non soignée. Parmi les enfants d’ouvriers du même âge, seulement 70 % n’ont aucune carie et 23 % ont au moins une carie non soignée.

"À 5-6 ans, le brossage des dents plusieurs fois par jour est plus fréquent pour les enfants de cadres (60 %) que pour les enfants d’ouvriers (47 %). C’est également le cas en CM2 où 79 % des enfants de cadres déclarent se brosser les dents plusieurs fois par jour contre 71 % pour les enfants d’ouvriers", ajoute l'ARS Île-de-France.