Halloween : nos conseils pour se maquiller sans risque pour la peau

L'ESSENTIEL Pour minimiser le risque d'allergie, la dermatologue conseille d'appliquer une crème hydratante un peu avant le maquillage.

Des grosses rougeurs et des démangeaisons sont signes d'allergie. Dans ce cas, il faut vite enlever le maquillage à l'aide d'un lait ou d'une lotion démaquillante.

Zombies, vampires, hommes sans tête… Les déguisements vont rivaliser d’inventivité pour Halloween. Quoi de mieux, pour parfaire un beau costume, qu’un maquillage complet ? Et pour finir le tout, une paire de lentilles sanglantes. La panoplie parfaite ? Sans doute. Sauf qu’elle n’est pas sans risque. Pourquoidocteur fait le point sur les précautions à prendre.

"Mieux vaut acheter du maquillage ou utiliser celui des mamans pour les enfants, préconise d’emblée le Dr Claire Geoffray, dermatologue à Paris contactée par Pourquoidocteur. Il faut absolument éviter les feutres et les crayons. Je conseille aussi aux parents d’appliquer une crème hydratante à l’enfant un peu avant, afin de faire barrière et de minimiser le risque d’allergie ou d'irritation."

Bien hydrater la peau avant de se maquiller

Les maquillages disponibles en grande surface affichent bien souvent la mention "hypoallergénique". Mais cet argument de vente comporte plusieurs faiblesses. Tout d’abord, il n’est absolument pas réglementé. Ensuite, il ne signifie pas que le risque d’allergie est nul, mais que la formulation du produit est conçue pour minimiser le risque de réaction. Pourtant, comme l’a montré un test de l’UFC Que Choisir en février 2014, de nombreux kits de maquillage contiennent des allergènes. La prudence est donc de mise.

"Si, dans les heures qui suivent l’application, l’enfant a des rougeurs et des grosses démangeaisons, on peut suspecter une allergie, précise Claire Geoffray. Par sécurité, il faut vérifier que les maquillages possèdent le marquage CE. Cela ne garantit pas l’absence d’allergènes, mais le plus souvent, le problème vient de l’irritation – d’où l’importance de bien hydrater."

"Les enfants ne doivent pas garder le maquillage trop longtemps sur la peau"

Quelques règles peuvent limiter ces désagréments. D’abord, le maquillage doit être appliqué sur une peau propre et sèche. Pour vérifier qu’il ne provoque aucune réaction, il est recommandé de réaliser un premier test, au mieux dans les 24 heures précédant Halloween, sur la main ou dans le creux du coude. Dans tous les cas, le contour des yeux est à éviter, car la peau y est très sensible.

"Les enfants ne doivent pas garder le maquillage trop longtemps sur la peau, souligne Claire Geoffray. Pour le nettoyage, je recommande l’utilisation d’un lait ou d’une lotion démaquillante, ou encore une eau micellaire. En revanche, il faut éviter l’eau et le savon, qui démaquillent mal et irritent la peau."

Les produits gras sont particulièrement peu indiqués. A l’inverse, les produits à l’eau – qui sèchent plus rapidement et sont plus faciles à éliminer – sont à privilégier. Attention aussi aux dates de péremption sur les emballages et à bien respecter la durée maximale d’utilisation après ouverture (PAO). Elle est indiquée par un petit pot ouvert sur lequel est inscrit un chiffre suivi d’un M.

Lentilles de contact : des risques pour la cornée

L’autre risque majeur pour Halloween, ce sont les lentilles de contact, très à la mode chez les jeunes adultes. Mais l’autorité en charge de la surveillance de ces produits aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) le rappelle régulièrement : ces produits ne sont pas sans risque. Le premier problème réside dans le fait que ces lentilles sont souvent vendues en taille unique. Cela peut entraîner des griffures sur la cornée, des infections, des conjonctivites, des pertes de vision, voire des cécités. L’Administration rappelle donc que seul un opticien est habilité à vendre ces produits.