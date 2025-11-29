Comment le café peut ralentir le vieillissement des patients souffrant de troubles mentaux

Boire du café pour gagner quelques années. Selon une étude parue le 25 novembre dans BMJ Mental Heath, la consommation de caféine ralentit le vieillissement des personnes atteintes de troubles mentaux graves. Cela serait lié aux effets de la boisson sur les télomères, des structures présentes à l’extrémité des chromosomes.

Troubles mentaux : quels sont les effets de la caféine sur les télomères ?

Le raccourcissement des télomères est l’une des conséquences du vieillissement. Chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques majeurs, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, ce phénomène s’accentue. Ainsi, les personnes concernées ont généralement des télomères plus courts, en comparaison aux individus non-atteints de troubles mentaux. D’après les chercheurs, issus d’universités anglaises et norvégiennes, ces structures sont sensibles aux facteurs environnementaux, dont l'alimentation. Dans ces travaux, ils ont décidé de s’intéresser au café, car différentes études ont montré qu'il peut avoir des effets positifs sur la santé.

436 personnes ont été recrutées pour cette recherche : 259 étaient atteintes de schizophrénie et les 177 autres présentaient des troubles affectifs, dont le trouble bipolaire et le trouble dépressif majeur avec psychose. "On a demandé aux participants leur consommation quotidienne de café et ils ont été répartis en quatre catégories : zéro (44) ; 1 à 2 tasses ; 3 à 4 tasses (110) ; et 5 tasses ou plus, expliquent les auteurs. On leur a également demandé s’ils fumaient et, le cas échéant, depuis combien de temps." Les scientifiques ont aussi utilisé des échantillons sanguins afin de mesurer la longueur des télomères à partir des globules blancs.

Comment expliquer les effets du café sur le vieillissement cellulaire ?

Selon leurs conclusions, la consommation de 3 à 4 tasses par jour était associée à des télomères plus longs, ce qui est équivalent à 5 années biologiques supplémentaires, en comparaison aux personnes ne buvant pas de café. "Cependant, aucun effet de ce type n'a été observé au-delà de cette quantité quotidienne", précisent-ils. Ils soulignent que cette étude est observationnelle : elle ne permet pas d'établir de lien de causalité définitif.

Mais selon eux, il y a des explications biologiques plausibles à ces résultats, notamment la présence de puissants composés antioxydants et anti-inflammatoires dans le café. "Les télomères sont extrêmement sensibles au stress oxydatif et à l'inflammation, ce qui souligne d'autant plus comment la consommation de café pourrait contribuer à préserver la durée du vieillissement cellulaire chez une population dont la physiopathologie pourrait la prédisposer à un vieillissement accéléré", développent-ils.

En revanche, ils rappellent que la consommation de café peut avoir des effets négatifs lorsqu’elle est supérieure à un certain seuil. Il est ainsi recommandé de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, ce qui équivaut à 4 tasses de café.