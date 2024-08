Caféine : la quantité à ne pas dépasser pour protéger votre cœur

L'ESSENTIEL La consommation de plus de 400 mg de caféine par jour pourrait augmenter la sensibilité des personnes aux maladies cardiovasculaires.

Cela représente environ 4 tasses de café, 10 canettes de soda ou 2 boissons énergisantes.

Une consommation excessive chronique de caféine impacte le système nerveux autonome et entraîne entre autres une hausse de pression artérielle.

Que vous soyez thé ou café… votre boisson préférée contient de la caféine. Si cette substance est plébiscitée pour donner un coup de fouet, elle peut aussi être nocive lorsqu’elle est consommée en excès.

Selon une nouvelle étude, boire plus de 400 mg de caféine par jour presque tous les jours de la semaine pourrait accroître les risques liés aux maladies cardiovasculaires, et cela, même si vous êtes en bonne santé.

Ces travaux sont présentés au congrès de cardiologie ACC Asia 2024 qui se tient à Delhi du 16 au 18 août 2024.

Caféine : plus de 4 tasses fait grimper la tension artérielle

Pour évaluer les effets de la caféine sur la santé, les chercheurs ont suivi 92 personnes en bonne santé âgées de 18 à 45 ans pendant plus d'un an. L’étude s’est concentrée sur leur consommation de thé et de café, mais également des boissons gazeuses comme Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Sting et Monster. Leur fréquence cardiaque et leur tension artérielle ont été prises avant et après un test d’effort.

Résultat : 19,6 % des participants buvaient plus de 400 mg de caféine quotidiennement. Cela correspond à environ quatre tasses de café, 10 canettes de soda ou deux boissons énergisantes. Or, cette consommation “chronique” s’est révélé avoir un impact significatif sur le système nerveux autonome : elle augmentait la fréquence cardiaque et la tension artérielle au fil du temps.

Par ailleurs, les participants qui absorbaient les quantités les plus élevées (plus de 600 mg de caféine par jour), présentaient une fréquence cardiaque et une tension artérielle significativement élevées après cinq minutes de repos après les tests.

La recherche a aussi permis de dresser le profil des accros à la caféine. Ce sont ces femmes, employées dans des rôles commerciaux et de gestion et vivant dans des zones urbaines, qui affichaient les apports quotidiens les plus élevés.

Café : la consommation régulière expose aux maladies cardiovasculaires

Pour les chercheurs, les excès de caféine et leurs conséquences peuvent mettre la santé cardiovasculaire des consommateurs en péril.

"En raison de son effet sur le système nerveux autonome, la consommation régulière de caféine pourrait exposer des personnes par ailleurs en bonne santé à un risque d'hypertension et d'autres événements cardiovasculaires", explique l'auteur principal Nency Kagathara de Zydus Medical College and Hospital (Inde) dans un communiqué.

Pour l’équipe à l'origine de ces travaux, il est essentiel de sensibiliser davantage la population aux risques d’une consommation importante de caféine afin "d’améliorer la santé cardiaque de tous".