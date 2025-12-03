35 ans de difficultés respiratoires : c'était un objet insolite de son nez !

L'ESSENTIEL Une sinusite aiguë a permis à des médecins de découvrir la cause de l’obstruction nasale d’une influenceuse argentine.

Depuis 35 ans, un morceau de ruban adhésif se trouvait dans son nez.

Elle soupçonne qu'il a pu être oublié après la pose d'une sonde nasale lors d'un épisode de détresse respiratoire survenu à sa naissance.

"Depuis toujours, j’ai du mal à respirer par le nez. Du côté droit, l’air passait à peine quand j’inspirais. J’ai toujours eu des difficultés à faire du sport car je devais respirer par la bouche, et c’était la même chose pendant mon sommeil. Je n’y ai jamais vraiment prêté attention car j’avais pris l’habitude de respirer ainsi dès mon plus jeune âge. À l’époque, on ne connaissait pas autant les conséquences de la respiration buccale qu’aujourd’hui", explique Candela Reybaud, une nutritionniste et influenceuse de 35 ans, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candela Reybaud | Recetas fáciles y saludables (@candelanutri)

"J'ai réalisé qu'il s'agissait d'un morceau de ruban adhésif plié et enroulé. Je n'arrivais pas à y croire"

Il y a environ un an, la femme, qui habite en Argentine, a souffert d’une grave sinusite. "À ce moment-là, je n’ai pas fait de scanner car il n’y en avait pas dans ma ville et je ne voulais pas me déplacer. Une fois mes symptômes améliorés, j’ai laissé tomber." Problème : un mois plus tard, ces derniers sont réapparus et ont provoqué une douleur intense au niveau de sa joue droite. La mère de deux enfants décide finalement de consulter un médecin qui, lorsqu’il l’examine, croit apercevoir un polype. "Il m’a prescrit un scanner. Le compte rendu mentionnait une 'image focale partiellement calcifiée d’environ 8 x 6 mm', évoquant un rhinolith, c’est-à-dire un corps étranger encapsulé."

Après avoir donné au praticien les résultats de l’imagerie, celui-ci a localisé l’obstruction nasale avec un endoscope. "Après près d’une heure d’efforts, il a finalement réussi à l’extraire avec des forceps. Au début, nous n'avons pas compris ce que c'était, mais en l'examinant de plus près, j'ai vite réalisé qu'il s'agissait d'un morceau de ruban adhésif plié et enroulé. Je n'arrivais pas à y croire. J’étais sous le choc. Je n'ai aucun souvenir de la façon dont il est arrivé là, et encore moins depuis combien de temps il était là. Je pense qu'il devait être là depuis ma plus tendre enfance, voire même depuis que j'étais bébé."

Par la suite, Candela en parle à sa mère qui s'est souvenue qu'à sa naissance en 1990, elle avait eu un épisode de détresse respiratoire en néonatalogie. "Elle suppose qu'ils m'ont posé une sonde nasale à ce moment-là, et que le ruban adhésif était collé au matériel. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est la seule explication logique que nous ayons trouvée."

Obstruction nasale : "J'ai l'impression de mieux respirer chaque jour"

Cette découverte a bouleversé sa vie du jour au lendemain. "J'ai l'impression de mieux respirer chaque jour. Il faudra encore un peu de temps pour que l'enflure disparaisse complètement, mais la différence est déjà très nette. Je suis encore surprise, mais aussi très soulagée d'avoir enfin trouvé la cause, et d'autant plus que le problème a été résolu sans chirurgie ni intervention invasive", déclare la trentenaire dans la vidéo qui a suscité plusieurs commentaires.

"Je n'aurais jamais imaginé qu'en partageant mon expérience sur les réseaux sociaux, autant de personnes se reconnaîtraient dans mon histoire ou seraient curieuses d'en savoir plus. Cela m’a complètement pris au dépourvu et, en même temps, m’a fait prendre conscience de l’importance de prêter attention aux symptômes que l’on considère parfois comme 'normaux'. Si mon expérience peut aider quelqu’un d’autre à consulter un médecin à temps ou à ne plus banaliser des symptômes chroniques, alors tout cela aura valu la peine."