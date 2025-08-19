Sa gueule de bois était en réalité une infection potentiellement mortelle

L'ESSENTIEL Alysha Pyrgotis, 27 ans, a contracté la fièvre typhoïde durant son voyage en Indonésie.

Cette infection due à la bactérie Salmonella typhi s’est traduite par une fièvre prolongée, des vomissements et une diarrhée.

Pour la traiter, elle a bénéficié d’antibiotiques sous perfusion.

"J'ai cru que j'allais mourir." Ce sont les mots prononcés par Alysha Pyrgotis lorsqu’elle raconte sa mésaventure durant son voyage en Asie du Sud-Est. Selon le quotidien The Mirror, la jeune femme de 27 ans s’est rendu un soir dans une fête sur une île indonésienne. Le lendemain, elle se réveille dans un mauvais état. Elle vomit et souffre d’une diarrhée sévère. "J'étais clouée au lit, j'avais très mal aux muscles et aux os. Je n'arrivais pas à me concentrer du tout, c'est là que j'ai commencé à paniquer." Dans un premier, elle se dit que c’est une gueule de bois, mais son compagnon de voyage a commencé à se rendre compte qu’elle était très malade. "Il a parlé à la personne de l'auberge et nous avons fait des recherches en ligne, mais il n'y avait pas d'hôpital. J'étais sur une toute petite île, il n'y avait pas vraiment de soins de santé."

"Je ne faisais tout simplement pas attention à l'endroit où je commandais mes plats"

Finalement, un médecin s’est déplacé pour ausculter la Britannique et lui faire une analyse de sang. Le verdict tombe : elle est atteinte de la fièvre typhoïde. Cette maladie survient le plus souvent dans des zones où l’hygiène est précaire. En France, de 100 à 250 cas sont répertoriés chaque année chez des voyageurs ou des personnes originaires de zones d’endémie (Afrique, Asie, Amérique latine), d’après l’Institut Pasteur. Cette infection potentiellement mortelle est due à la bactérie Salmonella appartenant au sérotype Typhi ou moins fréquemment aux sérotypes Paratyphi A, B ou C.

Elle se propage habituellement par l’intermédiaire de l’eau ou des aliments contaminés. Une fois la bactérie ingérée, elle se multiplie et passe dans la circulation sanguine. "Beaucoup de nourriture que l'on mange dans la rue n'est pas conservée dans des conditions de propreté optimales, elle est servie dans la rue, dans un pays chaud. Je ne faisais tout simplement pas attention à l'endroit où je commandais mes plats. Je mangeais simplement tout ce qui avait l'air bon et sentait bon sur le moment, ce qui n'est probablement pas la meilleure chose à faire."

Fièvre typhoïde : "Mon corps refusait tout. (…) La fièvre revenait instantanément"

Selon l’OMS, la fièvre typhoïde peut se manifester par une fièvre prolongée, des céphalées, des nausées, des douleurs abdominales. Dans les formes plus graves où des complications peuvent survenir au niveau de l’intestin, du cœur ou du cerveau, elle peut être fatale en l’absence de traitement, plus précisément d’antibiothérapie. "C'était comme si mon corps refusait tout, il essayait de tout éliminer. Je n'ai rien mangé pendant toute la durée de ma maladie, probablement cinq ou six jours. Même de l'eau, je buvais des petites gorgées et la fièvre revenait instantanément", a expliqué la voyageuse, qui était sous perfusion pendant six jours.

Après avoir fait un test et que ce dernier se soit avéré être négatif, Alysha a dû quitter l’Indonésie, car son visa allait expirer. "J'ai pris l'avion pour Bangkok. J'étais toujours très malade, le vol était horrible. Même les jours suivants ont été très difficiles, je ne pouvais rien faire. Les conséquences à long terme se sont soldées par quelques semaines de malaise." Désormais, elle veille à surveiller son alimentation durant les voyages et à toujours se laver les mains. "Je ne vais pas dire m’interdire de caresser les animaux errants, car c'est l'un de mes aspects préférés du voyage. Mais après, il faut se laver les mains. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'étais au milieu de nulle part à caresser des animaux errants, puis j'ai passé des heures et des heures sans avoir accès à de l'eau pour me laver les mains, et je n'avais pas emporté de gel hydroalcoolique."