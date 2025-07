Ses douleurs de croissance étaient en réalité un cancer rare des os

L'ESSENTIEL Isabelle Vella, une jeune Anglaise âgée de 11 ans, s’est plainte, en avril, d’avoir mal à la jambe.

Alors que ses parents pensaient qu’il s’agissait de douleurs de croissance, une radiographie révèle un cancer rare des os appelé ostéochondrome.

Désormais, l’adolescente doit suivre plusieurs thérapies, comme une chimiothérapie, se faire amputer et subir plusieurs opérations pour préserver ses membres.

"Insouciante, aventureuse et joyeuse." C’est ainsi que les parents d’Isabelle Vella, originaire du Cambridgeshire (Angleterre), ont décrit leur fille qui a pour habitude de faire beaucoup de sport. Un jour, sa vie et celle de ses proches ont basculé. Interrogés par le Daily Mail, son père, Al, et sa mère, Faye, ont raconté qu’en avril, l’adolescente s’est plainte de douleurs persistantes à la jambe. La seule explication pour ses parents : des douleurs de croissance ou une déchirure ligamentaire due à son entraînement de triathlon. Cependant, pour en être surs, ils décident de demander l’avis de leur médecin généraliste. Lors de la consultation, celui-ci oriente la jeune Anglaise vers une radiographie. Après cet examen, les professionnels de santé lui annoncent qu’elle souffre d'ostéochondrome, un cancer rare des os. "Nous n'en croyions pas nos yeux, ma femme s'est effondrée à l'hôpital. Nous étions tous les deux en miettes au téléphone. Isabelle est très intelligente, elle a tout de suite compris ce que c'était", a déclaré Al.

"Dans 0,5 à 5 % des cas", les ostéochondromes peuvent entraîner des complications

Les ostéochondromes surviennent en général chez des personnes âgées de 10 à 20 ans, selon le Manuel MSD. Ces tumeurs sont des excroissances à la surface de l’os, semblables à des nodules fermes et protubérants. Plus précisément, elles se situent dans les os qui se développent à partir du cartilage, notamment les os longs des extrémités, principalement autour du genou. Une personne peut avoir une ou plusieurs tumeurs. La tendance à en développer plusieurs peut être héréditaire. Bien que "la majorité d'entre eux soient asymptomatiques, les ostéochondromes peuvent être à l'origine de douleurs, de problèmes fonctionnels et de déformations (notamment de l'avant-bras)", peut-on lire sur le site de l’Orphanet.

La complication la plus importante est la transformation maligne de l'ostéochondrome en tumeur cartilagineuse atypique périphérique secondaire ou en chondrosarcome, "qui se produirait dans 0,5 à 5 % des cas." D’après le Manuel MSD, les patients présentant une ostéochondromatose multiple doivent ainsi être examinées régulièrement par leur médecin. En revanche, ceux ne présentant qu’un seul ostéochondrome ne devraient pas développer de chondrosarcome. Cette maladie est généralement traitée par exérèse chirurgicale s’il grossit ou entraîne de nouveaux symptômes. "Par exemple, si la tumeur perturbe la croissance de l’os, cause une douleur ou appuie sur des nerfs, muscles, structures ou vaisseaux sanguins adjacents, elle doit être retirée."

"Si vous avez des inquiétudes, consultez un médecin"

Dans le cas d’Isabelle, la convalescence va s’étaler sur plusieurs années. Pour pouvoir payer les thérapies d'éventuelles prothèses, une aide technique à la mobilité, du matériel pour adapter leur logement, ses parents ont lancé une cagnotte. Actuellement, la patiente suit sa deuxième série de chimiothérapie et, début août, elle devra subir soit une amputation de la jambe droite, soit plusieurs opérations complexes afin de préserver ses membres. Dans le détail, des greffes osseuses ou des implants métalliques seront utilisés pour tenter de préserver autant que possible la jambe de l’adolescente. "On lui a retiré ses ovaires et on les a congelés, ce qui, espérons-le, pourra être réimplanté plus tard, et on lui a posé un dispositif dans l'estomac pour la nourrir."

"Elle ne pourra plus pratiquer de triathlon ni aucun sport de contact à l'avenir. Je suis convaincu qu'elle trouvera un sport en fauteuil roulant à l'avenir, et peut-être même participera à des événements comme les Jeux paralympiques", a indiqué son père qui veut désormais sensibiliser les parents. "Si vous avez des inquiétudes, consultez un médecin. Si vos enfants souffrent de douleurs, on ne sait jamais ce que cela peut être."