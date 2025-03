Sa potentielle intolérance au gluten était en réalité un cancer colorectal

L'ESSENTIEL Il y a deux ans, Shannin Desroches a souffert de douleurs dans le bas de l’abdomen gauche après avoir mangé.

D’après les médecins, ses symptômes étaient liés à une intolérance au gluten.

Finalement, ils ont découvert qu’elle avait des tumeurs au niveau du côlon, de l'ovaire droit et de 13 ganglions lymphatiques qu’ils ont pu retirer. Seuls ceux dans son foie n’ont pas pu être enlevés.

En octobre 2023, Shannin Desroches, aujourd’hui âgée de 27 ans, a souffert pour la première fois de douleurs dans le bas de l’abdomen gauche après avoir mangé. Inquiète, la Canadienne a immédiatement pris rendez-vous chez le médecin qui lui a demandé de faire des analyses sanguines. Résultat : tout était normal. Pourtant, l’infirmière continuait à avoir des symptômes digestifs, plus précisément au niveau de l’estomac, et des nausées. Bien que son état ne cessât de se dégrader, il lui a fallu quelques semaines avant de retourner chez son généraliste. Lors de cette consultation, le praticien lui a prescrit un scanner, mais la patiente devait attendre jusqu’en octobre 2024 pour le faire en raison des délais d’attente pour les rendez-vous médicaux. Même scénario pour une échographie qui n’a pu être programmée qu’en juin 2024.

Douleurs digestives : "Les lésions ressemblaient à une tumeur"

En mars 2024, soit près de six mois après sa première visite chez le médecin, la vingtenaire ne supportait plus les douleurs et a décidé de se rendre aux soins d'urgence pour obtenir un deuxième avis. Sur place, les professionnels de santé ont supposé qu'il s'agissait probablement d'une allergie au gluten. Afin de confirmer cette hypothèse, ils lui ont demandé de faire des tests qui s’étaient révélés être négatifs. Par la suite, Shannin a ainsi finalement réalisé une échographie. "Ils ont trouvé des lésions sur mon foie et une masse sur mon ovaire droit, ce qui m'a permis d'être orientée vers un scanner et une IRM", a-t-elle raconté au Daily Mail. Au début du mois d'avril, soit deux semaines plus tard après avoir pu effectuer le scanner grâce à une amie de la famille qui était infirmière, elle était revenue pour l’IRM. "Lorsque je suis sortie de l’examen, la praticienne m'attendait avec un chirurgien qui m’a annoncé que je devais subir une chirurgie d'urgence. Elle m'a dit que j'avais un blocage dans le côlon sigmoïde et que les lésions ressemblaient à une tumeur", plus précisément à un cancer colorectal métastatique de stade 4.

Côlon, ovaire, ganglions… Plusieurs tumeurs retirées sauf dans le foie

Alors que la Canadienne n’a même pas eu le temps d’assimiler la nouvelle, elle a été admise dans l’établissement de santé. Le lendemain, les professionnels de santé lui ont retiré la tumeur au niveau du côlon, de l'ovaire droit et de 13 ganglions lymphatiques. Ces derniers ont également découvert un "certain nombre de tumeurs" sur son foie, mais n'ont pas pu les retirer, car cela était trop risqué. Face à cette mauvaise nouvelle, la patiente n'avait qu'une idée en tête : faire congeler ses ovocytes pour pouvoir un jour fonder une famille avec son compagnon, Cody. Après s’être remise de l’intervention chirurgicale, elle a rapidement rencontré un médecin spécialisé dans la fertilité et a entamé le processus de prélèvement d’ovocytes.

Un mois plus tard, en mai 2024, l’infirmière a commencé la chimiothérapie. Actuellement, elle est toujours en cours de traitement. Les praticiens lui ont confié qu’elle avait moins de 5 % de chances de survivre et qu'il ne lui restait probablement que trois ans à vivre. Ayant toujours de l’espoir, elle aimerait subir une nouvelle intervention chirurgicale lourde pour retirer les tumeurs au niveau de son foie. "Je suis terrifiée tous les jours, mais j'essaie de ne pas me laisser abattre. Je crois vraiment que l'esprit est très puissant et qu'il vaut mieux utiliser la situation à son avantage. Pour le moment, je peux vivre le moment présent et me créer autant de souvenirs que possible !