Cancer colorectal : le calcium réduit le risque

L'ESSENTIEL Les autorités sanitaires recommandent 950 mg par jour de calcium entre 25 et 65 ans.

Selon une étude, le risque de cancer colorectal est plus faible chez les participants qui ont un apport en calcium élevé.

"Les principales sources alimentaires de calcium sont les produits laitiers, les légumineuses, les fruits à coque, les produits céréaliers, certains légumes-feuilles (choux, blettes, épinards, etc.), les fruits de mer et certaines eaux très riches en calcium", d'après l'Anses.

Entre 25 et 65 ans, les apports calciques préconisés sont de 950 mg par jour, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Cela correspond à deux ou trois produits laitiers journaliers (150-200 mg/portion), d’après le Vidal.

Le calcium protégerait contre le cancer colorectal

Ce minéral est très important pour la santé osseuse et pour beaucoup d’autres fonctions biologiques, comme la coagulation sanguine, la libération d’hormones, l’activation d’enzymes, etc. Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, ajoute un bienfait à cette liste. Les chercheurs ont découvert qu’un apport élevé en calcium réduisait le risque de développer un cancer colorectal.

Lors de leur étude, les chercheurs ont travaillé sur la base de données de l'étude sur l'alimentation et la santé des National Institutes of Health-AARP impliquant 471.396 participants âgés de 50 à 71 ans au départ (entre octobre 1995 et mai 1996) qui étaient en bonne santé et avaient un apport calcique moyen. Dans le détail, l’apport en calcium le plus bas chez les participants était de 401 mg/j pour les femmes et de 407 mg/j pour les hommes. Pour le plus élevé, il allait de 1.773 mg/j pour les hommes à 2.056 mg/j pour les femmes.

L’étude a duré un peu plus de vingt ans. Durant cette période, les scientifiques ont identifié 10.618 cas de cancer colorectal. Ils les ont analysés, en parallèle des apports en calcium. Les auteurs ont observé que le risque était plus faible chez les volontaires qui avaient un apport en calcium élevé. L’effet protecteur de ce minéral était encore plus important chez les participants qui avaient, au départ, de faibles niveaux.

Produits laitiers, légumineuses, fruits à coque… Des sources de calcium

"Bien que l'apport en calcium puisse varier selon l'origine ethnique, le potentiel du calcium à jouer un rôle dans la prévention du cancer colorectal semble être cohérent dans tous les groupes ethniques, indiquent les auteurs dans un communiqué. Néanmoins, des recherches sur les populations de minorités raciales et ethniques sont nécessaires”. Selon l’Anses, "les principales sources alimentaires de calcium sont les produits laitiers, les légumineuses, les fruits à coque, les produits céréaliers, certains légumes-feuilles (choux, blettes, épinards, etc.), les fruits de mer et certaines eaux très riches en calcium”.