Cancer colorectal : le yaourt pourrait réduire les risques

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont constaté un lien entre la consommation de yaourts et une baisse de l'incidence de cancer du côlon.

Plus précisément, les personnes qui mangent deux portions ou plus de yaourt par semaine avaient tendance à avoir des taux plus faibles de cancer colorectal positif pour Bifidobacterium.

Les résultats suggèrent que la consommation de yaourt peut modifier le microbiome, entraînant un effet protecteur.

Si vous aimez les yaourts, ne boudez pas votre plaisir. Les chercheurs de Mass General Brigham ont découvert que les personnes ayant une consommation élevée de ces produits laitiers présentent des taux plus faibles de cancer du côlon proximal positif à Bifidobacterium.

Leurs résultats sont publiés dans la revue Gut Microbes.

Cancer du côlon proximal : un lien entre le yaourt et la baisse du risque

Pour mener leur étude, les chercheurs ont repris les données de deux études de cohorte américaines : Nurses' Health Study (NHS) et Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Cela représente plus de 100.000 infirmières diplômées et 51.000 professionnels de la santé masculins. Suivis depuis 1976 et 1986 respectivement, les volontaires ont régulièrement répondu à des questionnaires sur les facteurs liés au mode de vie et sur leur santé. Il y avait notamment des questions sur la consommation quotidienne moyenne de yaourt nature et aromatisé, ainsi que d'autres produits laitiers.

En étudiant les dossiers médicaux des participants, l’équipe a relevé 3.079 cas de cancers colorectaux diagnostiqués pendant l’étude. La teneur en Bifidobacterium, une espèce bactérienne présente dans le yaourt, dans les tissus tumoraux était connue dans 1.121 cas. 31 % des tumeurs étaient positives à la bactérie.

Les analyses n'ont pas révélé d'association significative entre la consommation de yaourt à long terme et l'incidence globale du cancer colorectal. En revanche, un lien a été observé pour les tumeurs positives au Bifidobacterium. Les personnes qui mangeaient deux portions ou plus de yaourt par semaine présentaient un taux d'incidence du cancer inférieur de 20 % par rapport aux autres.

"Ce taux inférieur était dû à une incidence plus faible du cancer du côlon proximal positif au Bifidobacterium, un type de cancer colorectal qui survient du côté droit du côlon. Des études ont montré que les patients atteints d'un cancer du côlon proximal ont des résultats de survie moins bons que les patients atteints de cancers distaux", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Cancer colorectal : le microbiome au cœur de cet effet protecteur ?

"On pense depuis longtemps que le yaourt et les autres produits laitiers fermentés sont bénéfiques pour la santé gastro-intestinale", remarque le coauteur principal des travaux, Dr Tomotaka Ugai. "Nos nouvelles découvertes suggèrent que cet effet protecteur pourrait être spécifique aux tumeurs Bifidobacterium positives."

Mais pourquoi les grands consommateurs de yaourts ont un risque réduit de cancer du côlon proximal ? L’expert et ses collègues avancent que cette habitude alimentaire modifie le microbiome intestinal, y compris les bactéries Bifidobacterium. Néanmoins, ils reconnaissent que des études supplémentaires sont nécessaires pour tirer une conclusion définitive.