Cancer colorectal : cette plante peut aider à combattre la maladie

L'ESSENTIEL L’armoise herbe blanche, ou Artemisia herba-alba, est une plante riche en constituants phytochimiques, qui est utilisée pour traiter la bronchite, la diarrhée, l'hypertension et le diabète en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Son extrait contient de nombreux composés actifs, dont les propriétés sont capables d’arrêter la croissance des cellules cancéreuses et les faire mourir.

Cette plante pourrait ouvrir la voie à des traitements innovants contre le cancer colorectal.

"Absinthe commune", "absinthe blanche" ou "herbe blanche", ce sont les différentes appellations données à l’armoise herbe blanche, scientifiquement connue sous le nom d'Artemisia herba-alba. Cette plante, riche en constituants phytochimiques, pousse en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dans ces régions, les habitants l'utilisent pour traiter la bronchite, la diarrhée, l'hypertension et le diabète. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université de Sharjah (Émirats arabes unis) ont révélé qu’elle serait prometteuse pour le traitement du cancer colorectal, pour lequel il est nécessaire de trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques, car les soins traditionnels ne fonctionnent pas toujours et entraînent de nombreux effets indésirables.

Grâce à ses composés actifs, l’armoise herbe blanche empêche la croissance des cellules cancéreuses

Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont collecté des parties aériennes d'Artemisia herba-alba dans le sud de la Jordanie en mai 2021. Elles ont été séchées à l'air libre à température ambiante et protégées de la lumière directe du soleil pour éviter la détérioration des composants sensibles. Une fois séchée, la matière végétale a été broyée mécaniquement en une fine poudre avec des particules ne dépassant pas 0,5 millimètre. "Cette étape préliminaire a été réalisée pour améliorer l'efficacité du processus d'extraction suivant, garantissant la plus grande quantité possible de composés phytochimiques extraits", ont précisé les scientifiques qui ont ensuite examiné l’impact de l’extrait "sur la viabilité cellulaire, l'apoptose, la progression du cycle cellulaire et les effets sur la voie de signalisation PI3K/AKT/mTOR".

Les résultats de l’étude, publiée dans la revue Food Science & Nutrition, ont montré que l’extrait de l’armoise herbe blanche contenait des composés bioactifs, notamment l'éphédrine, l'hydroxyflavone, l'acide quinolinique, l'acide 4-hydroxybenzoïque, le bornéol, le β-eudesmol et le camphre, connus pour leurs propriétés cytotoxiques. Leurs propriétés sont capables de lutter contre le cancer colorectal avec différents degrés d'efficacité. D’après l’équipe, l'extrait a arrêté la croissance des cellules cancéreuses et les a fait mourir, indépendamment de leurs caractéristiques génétiques spécifiques.

Une "source naturelle pour développer des thérapies innovantes contre le cancer colorectal"

Autre constat : ce dernier a perturbé le cycle cellulaire et réduit l'activité de protéines comme la cycline B1 et la CDK1, qui sont cruciales pour la division des cellules cancéreuses. De plus, il a bloqué la voie PI3K/AKT/mTOR, qui joue un rôle majeur dans le développement de la tumeur. "Nos travaux soulignent l'immense potentiel d'Artemisia herba-alba en tant que source naturelle pour développer des thérapies innovantes contre le cancer colorectal, répondant au besoin urgent de traitements avec moins d'effets secondaires et une plus grande efficacité", ont conclu les auteurs.