Cancer colorectal : le stress chronique accélère sa propagation

L'ESSENTIEL Le stress chronique perturbe l’équilibre du microbiote intestinal.

Chez les patients atteints de cancer colorectal, cela accélère la croissance de la tumeur.

Des traitements à base de Lactobacillus, des « bonnes » bactéries, permettent de contrer cet effet.

Le stress est mauvais pour la santé, particulièrement en cas de cancer. Des chercheurs l’ont démontré, en présentant les conclusions de leur étude à l’occasion du congrès de l’United European Gastroenterology 2024. Leurs travaux révèlent que le stress chronique perturbe l'équilibre du microbiote intestinal et cela accélère la progression du cancer colorectal.

Comment le stress accélère-t-il le cancer colorectal ?

Pour le démontrer, les chercheurs ont utilisé des rats de laboratoire. Ils ont artificiellement stressé les animaux atteints d’une forme de cancer colorectal, tout en éliminant certaines bactéries intestinales. Cela leur a permis de démontrer l’existence d’un lien entre le stress et le microbiote dans le cadre de cette pathologie. "Dans notre étude, nous avons utilisé un cocktail antibiotique (vancomycine, ampicilline, néomycine et métronidazole) pour éradiquer le microbiote intestinal, indique l’auteur principal de l’étude, Dr Qing Li. Puis nous avons réalisé une greffe de microbiote fécal pour déterminer si le microbiote est nécessaire pour que le stress chronique accélère la progression du cancer colorectal." Leurs observations montrent que le stress chronique accélère la croissance de la tumeur et diminue la quantité de "bonnes bactéries", dont les Lactobacillus. Ces dernières sont essentielles pour permettre une réponse immunitaire contre le cancer.

Cancer colorectal : des "bonnes" bactéries aident à le combattre

Dans un second temps, l’équipe de recherche s’est intéressée aux cellules T CD8 +. Selon les auteurs, elles "jouent un rôle crucial dans l'immunité anti-tumorale du corps et la progression du cancer colorectal". Ils ont voulu comprendre l’effet des bactéries de la famille Lactobacillus sur ces cellules. Pour ce faire, ils ont supplémenté les souris avec ces bactéries tout en les soumettant de manière artificielle à un stress chronique. "Grâce à l'analyse fécale, nous avons constaté que Lactobacillus plantarum (L. plantarum) régule spécifiquement le métabolisme des acides biliaires et améliore la fonction des cellules T CD8 +, développe le Dr Li. Cela indique comment Lactobacillus peut améliorer l'immunité anti-tumorale." Chez les rongeurs, la croissance des tumeurs et leur formation ont ralenti.

De nouveaux traitements contre le cancer colorectal ?

Pour ces auteurs, les résultats montrent le potentiel de thérapies à base de Lactobacillus dans le traitement des patients, en particulier ceux souffrant de stress chronique. "La combinaison de médicaments anti-tumoraux traditionnels avec la supplémentation en L. plantarum pourrait être une stratégie thérapeutique viable pour les patients atteints de cancer colorectal et sujets au stress chronique", estime le Dr Li. Pour la suite, le scientifique et son équipe souhaitent collecter des échantillons fécaux et tumoraux de patients atteints de cancer colorectal. Cela leur permettra d’analyser les changements dans le microbiote intestinal chez les personnes atteintes de stress et sans stress chronique, et de vérifier les observations réalisées chez la souris.