Cancer colorectal : l’horloge interne et le microbiote jouent dans sa progression

L'ESSENTIEL La perturbation de l'horloge circadienne peut accélérer la progression du cancer colorectal.

Ce phénomène survient car un cycle circadien perturbé entraine des modifications du microbiome intestinal et de la fonction de la barrière intestinale.

Pour les chercheurs, leur découverte pourrait conduire à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement du cancer colorectal.

"Il y a une augmentation alarmante du cancer colorectal précoce chez les adultes de moins de 50 ans." Face à ce constat, la chercheuse Selma Masri de l’université de Californie à Irvine a voulu déterminer si les perturbations de l’horloge interne et ses répercussions sur le microbiote pouvait jouer un rôle sur le développement des tumeurs malignes.

La réponse est oui. Les mécanismes et l’impact d’un dérèglement du rythme circadien sur la progression du cancer colorectal sont détaillés dans un article paru dans la revue Science Advances, le 27 septembre 2024.

Cancer colorectal : les perturbations du cycle circadien liées à la progression de la maladie

Pour mieux comprendre le rôle des rythmes circadiens sur l’évolution du cancer colorectal, les chercheurs ont suivi des souris atteintes de la maladie. Les différents examens réalisés ont mis en évidence que lorsque l'horloge circadienne est perturbée, la diversité et l'abondance des bactéries intestinales changent. Ce phénomène est exacerbé en présence de tumeurs dans la paroi interne du côlon ou du rectum.

Les scientifiques ont également identifié des “altérations notables” dans les voies microbiennes impliquées dans le métabolisme des acides nucléiques, des acides aminés et des glucides. "Ces changements fonctionnels étaient liés à des niveaux réduits de mucus intestinal, qui protège normalement la muqueuse intestinale des bactéries nocives, ce qui suggère que l'horloge circadienne est cruciale pour maintenir l'intégrité de la barrière. La perméabilité accrue de la muqueuse intestinale permet aux toxines et aux bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine, ce qui peut accélérer la progression du cancer", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Horloge interne et microbiote : une nouvelle voie de prévention du cancer du côlon ?

Pour l’équipe, l’étude suggère que la perturbation de l'horloge interne, par exemple par une exposition prolongée à la lumière des écrans, les repas de fin de soirée ou d'autres facteurs environnementaux, joue un rôle important dans l’évolution d’un cancer colorectal.

Elle ajoute que cette découverte pourrait aboutir à de nouvelles voies pour les stratégies de prévention et de traitement. Toutefois, d’autres recherches devront être menées pour les mettre à jour.

"Nous voulons maintenant savoir si les changements dans le calendrier et l'abondance de certaines bactéries intestinales pourraient directement conduire au développement du cancer colorectal au fil du temps. Les études à long terme seront essentielles pour déterminer si le désalignement circadien entraîne le cancer et comment nous pourrions le prévenir à l'avenir. Des informations plus approfondies sur la façon dont l'horloge interne du corps façonne l'écosystème de l'intestin pourraient ouvrir la voie à des traitements qui non seulement traitent du cancer, mais améliorent également la santé intestinale globale", conclut l'auteure correspondante de l'étude Selma Masri.